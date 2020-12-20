Der Spiegel: из-за пандемии в морской торговле наступили тяжёлые времена

Морская торговля испытывает большие трудности, которые даже могут привести к перебоям поставок в Европу, пишет Der Spiegel. Основной причиной сложностей стал коронавирус: многие работники портов заражались, вынуждены соблюдать дистанцию, а торговые суда могут дням стоять в порту, ожидая разгрузки. Наиболее тяжёлая обстановка сложилась в портах Великобритании, где ситуация усугубляется паникой в преддверии брексита.

Пандемия коронавируса привела к серьёзным трудностям в глобальной морской торговле, пишет Der Spiegel. В связи с этим снабжение Европы определёнными товарами оказывается под угрозой, отмечает издание.

Резко возросли торговые тарифы: согласно данным английской консалтинговой компании Drewry, цена на стандартный контейнер по маршруту Шанхай – Роттердам за одну неделю выросла на 45%. Ещё сложнее ситуация на торговых путях между Китаем и Великобританией: ещё год назад доставка одного контейнера по этому маршруту стоила $1000, а теперь почти $12000. Ситуация усугубляется за счёт паники, вызванной брекситом.

Как пишет Der Spiegel, по сравнению с 2019 годом, индекс цен на торговые контейнеры с восьми важнейших морских торговых маршрутов почти утроился. Для импортёров это означает резкое увеличение расходов. У торговых компаний также возникают сложности: из-за крайне высокого спроса им не хватает мощностей для удовлетворения запросов.

Издание отмечает, что основной причиной такой ситуации стала пандемия. В начале года большинство китайских торговых компаний и портов, фактически, прекратили работу. Затем карантин был введён в Европе, что привело к падению потребления. Однако, начиная с осени, китайские фабрики вновь начали активное производство товаров для Европы и США, где резко вырос спрос на продукцию для дома, такую как мебель и приспособления для фитнеса.

При этом вирус мешает обычной работе в порту, отмечает Der Spiegel: сотрудники портов болеют коронавирусом и вынуждены соблюдать дистанцию, что замедляет всю цепочку поставок. В большинстве американских портов торговые суда вынуждены ждать несколько дней, перед тем как начать разгрузку.

Самый большой хаос происходит в Великобритании, пишет Der Spiegel. Неясная ситуация вокруг брексита порождает опасения многих предприятий, боящихся введения пограничного контроля, таможенных сборов, недельных задержек. Как следствие, сейчас они стремятся как можно скорее заполнить свои склады, что приводит к перенапряжению морских поставщиков. Ситуация усложняется типичным предрождественским увеличением спроса на ряд товаров.