BFM TV: успеть до брексита — грузовики стоят в пробках перед Ла-Маншем, вывозя французские товары

Во Франции на магистралях, ведущих к паромной переправе и тоннелю под Ла-Маншем, начались пробки из-за нехватки мест на стоянках для грузовиков, передаёт BFM TV. Национальная федерация дорожного транспорта Па-де-Кале объясняет, что британцы торопятся наполнить склады французскими товарами до нового года, когда из-за брексита могут подняться таможенные пошлины.

Брексит ещё даже не наступил, но на трассах региона О-де-Франс (север Франции. — ИноТВ) уже начинаются пробки. Они начались примерно две недели назад по направлениям, которые ведут к паромному порту Кале и в тоннель под Ла-Маншем в городе Кокель.

Причины — надвигающийся брексит. Как объясняет Национальная федерация дорожного транспорта Па-де-Кале, британцы, опасаясь новых таможенных пошлин с 1 января, пытаются как никогда раньше забить склады. Особенно сильная загруженность наблюдается по средам и четвергам, потому что водители стараются съездить туда-обратно перед выходными.

Несмотря на обустройство паркингов и дополнительной инфраструктуры вокруг Кале из-за брексита, водители считают возможности для стоянки грузовиков в порту и около тоннеля недостаточными. В заключение, план по регулированию трафика не соответствует поставленным задачам. Брексит ещё не наступил, но стоит готовиться к неприятностям.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2020 года.