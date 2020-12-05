BFM TV: успеть до брексита — грузовики стоят в пробках перед Ла-Маншем, вывозя французские товары

13:33
В Белоруссии за сутки выявили 1896 случаев коронавируса
В Белоруссии выявили за прошедшие сутки 1896 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
13:29
Журналист рассказал о конфликте с биатлонисткой Павловой после интервью
Журналист телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин прокомментировал конфликт с биатлонисткой сборной России Евгенией Павловой.
13:24
В Польше фермеры устроили акцию протеста
Польские фермеры во время акции протеста заблокировали тракторами дорогу в Варшаве.
13:21
Кержаков уверен, что Кокорин ещё покажет себя в «Спартаке»
Бывший футболист сборной России по футболу Александр Кержаков поделился мнением по поводу выступлений форварда «Спартака» Александра Кокорина.
13:10
Кабмин одобрил выделение средств на строительство НИИ пульмонологии
Российское правительство приняло решение выделить средства на строительство Научно-исследовательского института пульмонологии Федерального медико-биологического агентства.
13:01
Матыцин рассказал о первых шагах Иванова на посту президента ВФЛА
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о первых шагах нового президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Петра Иванова на посту.
12:59
Путин поздравил актрису Русланову с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Нину Русланову с юбилеем.
12:52
Украинский футболист Селезнёв высказался о территориальной принадлежности Крыма
Украинский нападающий «Колоса» из Киевской области Евгений Селезнёв высказался по поводу территориальной принадлежности Крыма.
12:49
Инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России продолжится рост числа случаев заболевания коронавирусом до Нового года.
12:40
Пять человек погибли в результате ДТП на Кубани
В Краснодарском крае на трассе произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли пять человек, в том числе полицейский.
12:38
Матыцин — об интервью Черчесова: личные оценки не должны выноситься в эфир
Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением по поводу резонансного интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
12:28
Число случаев коронавируса в Армении превысило 140 тысяч
В Армении за сутки выявили 1267 случаев коронавируса, в результате чего общее число заболевших COVID-19 достигло 140 959.
12:22
Кержаков назвал Дзюбу форвардом от бога
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос о лучших футболистах Российской премьер-лиги (РПЛ).
12:19
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Кемеровской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии автомобиль загорелся. Погибли три человека.
12:15
Кержаков уверен, что Дзюба мог бы заиграть в европейском топ-клубе
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о том, кто из нынешних футболистов команды мог бы выступать за европейские клубы.
12:06
Больше половины Сухума осталось без энергоснабжения
Большая часть столицы Абхазии осталась без электричества из-за возгорания на подстанции.
12:03
В Минспорта попросили World Athletics о скорейшей очной встрече Коу и главы ВФЛА
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство обратилось в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) с просьбой скорее организовать встречу главы организации Себастьяна Коу с новым президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Петром Ивановым.
11:57
В России продлили особый порядок авансирования поликлиник и больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении особого порядка авансирования поликлиник и больниц до конца 2020 года.
11:53
Кержаков оценил слова Черчесова о Чалове и Заболотном
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, ныне возглавляющий «Томь», прокомментировал высказывания главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о форвардах сборной Фёдоре Чалове и Антоне Заболотном.
11:45
Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от COVID-19
Главный врач городской поликлиники №2 столичного Департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала о возможной негативной реакции в первые сутки после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
11:40
Ибрагимович признался, что летом хотел завершить карьеру футболиста
Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что думал о завершении карьеры минувшим летом.
11:36
Пашинян рассказал о ситуации с обменом пленными с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к гражданам страны заявил о согласовании принципа «всех на всех» при обмене пленными с Азербайджаном.
11:25
Врач назвала условия для отказа в вакцинации от коронавируса
Главный врач московской городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала, кому будет отказано в вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
11:21
Мишустин утвердил план реализации Стратегии зернового комплекса
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план реализации Стратегии зернового комплекса.
11:21
Махачев высказался о возможном возвращении Нурмагомедова
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу возможного возобновления карьеры чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
11:10
В Минспорта России негативно отнеслись к принятию закона Родченкова
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о принятии в США акта Родченкова, предусматривающего уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.
11:08
В Петербурге за сутки выявили 3726 случаев коронавируса
В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 3726 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
11:06
В Москве за сутки коронавирус выявили у 7993 человек
В Москве за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 7993 человек. Об этом сообщает московский оперативный штаб.
11:03
В России за сутки от коронавируса вылечились 27 644 пациента
В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 27 644 пациента. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 916 396 человек.
11:02
В России за сутки умерли 508 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждена смерть 508 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
11:01
В России за сутки выявили 28 782 новых случая коронавируса
В России в течение суток выявили 28 782 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 431 731. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
11:00
В ФССП рассказали о найденных в Москве с помощью камер должниках
В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов рассказали о должниках, найденных с помощью камер видеонаблюдения в Москве в 2020 году.
10:59
Кержаков считает, что вылет «Зенита» из ЛЧ говорит об уровне команды
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о неудачном выступлении команды в футбольной Лиге чемпионов.
10:47
Экс-тренер «Ювентуса» Аллегри: хотел бы попробовать свои силы в АПЛ
Бывший главный тренер «Милана» и туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что хотел бы поработать в Английской премьер-лиге (АПЛ).
10:46
Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о пособиях и льготах
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах. Уведомления будут отправляться уже в 2020 году.
10:36
В России за сутки проведено 550 тысяч тестов на коронавирус
В России за сутки проведено 550 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
10:29
Евлоев и Ландвер сделали одинаковый вес перед боем на UFC Vegas 16
Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев и американец Нейт Ландвер сделали одинаковый вес перед поединком на турнире UFC Vegas 16.
10:28
В Минобороны России рассказали о разминировании территории в Карабахе
В Министерстве обороны России заявили, что российские миротворцы разминировали в общей сложности почти 50 га в Нагорном Карабахе.
10:18
Назван способ определения повторного заболевания COVID-19
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с «Российской газетой» рассказал, как определить повторное заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19.
10:14
Айртон прокомментировал выступление «Спартака» в текущем сезоне
Защитник московского «Спартака» Айртон поделился мнением о лидирующих позициях команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
10:08
СК сообщил о задержании подозреваемых в убийстве семьи в Подмосковье
В СК Московской области заявили о задержании троих мужчин, подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске.
10:04
Вайсфельд высказался об обмене Сошникова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА
Бывший хоккейный судья, а ныне телекомментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением об обмене из «Салавата Юлаева» в ЦСКА нападающего Никиты Сошникова на защитника Михаила Науменкова.
09:57
Танковая армия ЗВО получила партию вакцины от коронавируса
В танковую армию Западного военного округа поступила первая партия из нескольких сотен доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
09:54
Футболист «Спартака» Айртон рассказал о плюсах работы с Тедеско
Защитник московского «Спартака» Айртон рассказал о положительных качествах главного тренера команды Доменико Тедеско.
09:48
На Украине выявили 13 825 новых случаев коронавируса за сутки
На Украине выявили 13 825 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 801 716 случаев заболевания коронавирусом.
09:47
Ягудин ответил о любимом прыжке в фигурном катании, опубликовав фото падения Плющенко
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на вопрос одного из подписчиков в социальных сетях о его любимом прыжке в фигурном катании.
09:42
Уханьский вирусолог рассказала о других видах коронавируса
Специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли заявила, что летучие мыши на юге и юго-западе КНР являются носителями других коронавирусов, способных передаваться людям.
09:35
За сутки в Узбекистане выявили 159 случаев коронавируса
В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 159. Общее число случаев инфицирования достигло 73 751.
09:32
Ян рассказал о переносе боя со Стерлингом
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил на вопрос по поводу поединка с американцем Алджамейном Стерлингом.
09:26
Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 79
Число российских школ, ушедших на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, возросло до 79.