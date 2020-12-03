Bloomberg: успеть до понедельника — Брюссель и Лондон изо всех сил пытаются довести переговоры о жизни после брексита до конца
Делегации Евросоюза и Великобритании на переговорах о жизни после брексита делают всё возможное, чтобы добиться заключения торгового соглашения между Брюсселем и Лондоном до конца нынешней недели, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в обеих делегациях говорят, что исход переговоров не ясен до сих пор.
Как отмечает обозреватель Bloomberg, источники, знакомые с ходом прений, передают, что хотя дипломатам, которые сейчас продолжают работу в Лондоне «от светла до светла», всё же удаётся достигать кое-каких подвижек, сказать наверняка, каков будет исход, пока невозможно, поскольку у сторон сохраняются серьёзные разногласия по двум вопросам — уровню доступа европейских рыбаков в британские территориальные воды и обеспечению честной конкуренции между предприятиями по обе стороны Ла-Манша. Тем не менее в обеих делегациях настроены скорее оптимистично и подчёркивают, что определённые сдвиги наметились даже в упомянутых сферах, подчёркивает автор материала.
Особенно важными для будущего британско-европейских отношений окажутся ближайшие дни, и дипломаты с обеих сторон выражают надежду на то, что смогут договориться к пятнице или выходным, пишет сайт Bloomberg. По словам одного из участников переговоров, побеседовавших с корреспондентом агентства, окончательный результат уже начинает вырисовываться, хотя ситуация в целом остаётся очень щепетильной.
Как пояснили в интервью Bloomberg источники, знакомые с позицией ЕС, переговорщики с европейской стороны пытаются завершить работу на этой неделе для того, чтобы прения не смогли повлиять на подготовку саммита лидеров стран ЕС, стартующего 10 декабря. В делегации ЕС опасаются, что если главам государств, которые сейчас и так озабочены разногласиями внутри блока по бюджетным вопросам, представят что-либо кроме окончательно оформленного и обговорённого соглашения, возникнет риск, что кто-то из них в последний момент откажется ратифицировать сделку с Лондоном, говорится в материале агентства. Как напоминает автор статьи, отдельные члены ЕС — включая Францию и Нидерланды — уже выражали обеспокоенность в связи с тем, что не имеют возможности повлиять на то, какие уступки делаются от их имени на переговорах с Великобританией европейской делегацией, состав которой определяла Еврокомиссия.
Председатель высшего исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что переговоры с Великобританией «очень сложны и очень каверзны», однако пообещала, что они скоро завершатся, а ЕС будет готов к любому их исходу, сообщает Bloomberg. Между тем, по информации агентства, брюссельские чиновники уже предупредили Лондон о том, что предложенный британским правительством законопроект, дающий ему право по собственному усмотрению вносить изменения в изначальное соглашение о выходе страны из ЕС, может побудить некоторые страны отказаться от торговой сделки с Великобританией; в Брюсселе, впрочем, надеются, что если стороны переговоров договорятся на этой неделе, то законопроект будет отозван.
Как поведали Bloomberg дипломаты с обеих сторон, хотя в процессе прений уже неоднократно объявлялись различные крайние сроки, нынешний их этап уже всерьёз рассматривают как «настоящий эндшпиль», поскольку если Великобритания и ЕС не придут к консенсусу в ближайшие дни, у их парламентов не хватит времени для того, чтобы ратифицировать сделку до 31 декабря, когда Лондон полностью выйдет из общеевропейского рынка.
Если британцы и европейцы так и не договорятся о соглашении в нынешнем году, предприятия и потребители столкнутся из-за резкого вступления в силу различных пошлин и квот с серьёзными последствиями в виде роста цен и сбоев поставок, а отношения между Великобританией и ЕС могут «испортиться на целое поколение», пишет обозреватель агентства.
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