Bloomberg: успеть до понедельника — Брюссель и Лондон изо всех сил пытаются довести переговоры о жизни после брексита до конца

Британские и европейские дипломаты ведут почти круглосуточную работу на переговорах в Лондоне об отношениях между Великобританией и ЕС после брексита, стараясь окончательно оформить торговое соглашение до конца этой недели, передаёт Bloomberg. По информации агентства, члены обеих делегаций не теряют оптимизма, но признаются, что им предстоит уладить ещё немало разногласий, — а если они не смогут это сделать до следующего понедельника, потребители и компании по обе стороны Ла-Манша в январе столкнутся с серьёзными проблемами.

Делегации Евросоюза и Великобритании на переговорах о жизни после брексита делают всё возможное, чтобы добиться заключения торгового соглашения между Брюсселем и Лондоном до конца нынешней недели, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в обеих делегациях говорят, что исход переговоров не ясен до сих пор.

Как отмечает обозреватель Bloomberg, источники, знакомые с ходом прений, передают, что хотя дипломатам, которые сейчас продолжают работу в Лондоне «от светла до светла», всё же удаётся достигать кое-каких подвижек, сказать наверняка, каков будет исход, пока невозможно, поскольку у сторон сохраняются серьёзные разногласия по двум вопросам — уровню доступа европейских рыбаков в британские территориальные воды и обеспечению честной конкуренции между предприятиями по обе стороны Ла-Манша. Тем не менее в обеих делегациях настроены скорее оптимистично и подчёркивают, что определённые сдвиги наметились даже в упомянутых сферах, подчёркивает автор материала.

Особенно важными для будущего британско-европейских отношений окажутся ближайшие дни, и дипломаты с обеих сторон выражают надежду на то, что смогут договориться к пятнице или выходным, пишет сайт Bloomberg. По словам одного из участников переговоров, побеседовавших с корреспондентом агентства, окончательный результат уже начинает вырисовываться, хотя ситуация в целом остаётся очень щепетильной.

Как пояснили в интервью Bloomberg источники, знакомые с позицией ЕС, переговорщики с европейской стороны пытаются завершить работу на этой неделе для того, чтобы прения не смогли повлиять на подготовку саммита лидеров стран ЕС, стартующего 10 декабря. В делегации ЕС опасаются, что если главам государств, которые сейчас и так озабочены разногласиями внутри блока по бюджетным вопросам, представят что-либо кроме окончательно оформленного и обговорённого соглашения, возникнет риск, что кто-то из них в последний момент откажется ратифицировать сделку с Лондоном, говорится в материале агентства. Как напоминает автор статьи, отдельные члены ЕС — включая Францию и Нидерланды — уже выражали обеспокоенность в связи с тем, что не имеют возможности повлиять на то, какие уступки делаются от их имени на переговорах с Великобританией европейской делегацией, состав которой определяла Еврокомиссия.

Председатель высшего исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что переговоры с Великобританией «очень сложны и очень каверзны», однако пообещала, что они скоро завершатся, а ЕС будет готов к любому их исходу, сообщает Bloomberg. Между тем, по информации агентства, брюссельские чиновники уже предупредили Лондон о том, что предложенный британским правительством законопроект, дающий ему право по собственному усмотрению вносить изменения в изначальное соглашение о выходе страны из ЕС, может побудить некоторые страны отказаться от торговой сделки с Великобританией; в Брюсселе, впрочем, надеются, что если стороны переговоров договорятся на этой неделе, то законопроект будет отозван.

Как поведали Bloomberg дипломаты с обеих сторон, хотя в процессе прений уже неоднократно объявлялись различные крайние сроки, нынешний их этап уже всерьёз рассматривают как «настоящий эндшпиль», поскольку если Великобритания и ЕС не придут к консенсусу в ближайшие дни, у их парламентов не хватит времени для того, чтобы ратифицировать сделку до 31 декабря, когда Лондон полностью выйдет из общеевропейского рынка.

Если британцы и европейцы так и не договорятся о соглашении в нынешнем году, предприятия и потребители столкнутся из-за резкого вступления в силу различных пошлин и квот с серьёзными последствиями в виде роста цен и сбоев поставок, а отношения между Великобританией и ЕС могут «испортиться на целое поколение», пишет обозреватель агентства.