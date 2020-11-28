Telegraph: в переговорах между Британией и ЕС наметился прорыв по вопросу рыболовства

Евросоюз готовится официально признать британский суверенитет над водами Соединённого Королевства и намерен пойти на прорывные уступки по вопросу рыболовства, пишет The Daily Telegraph. По имеющейся информации, Брюссель уже принял предложение о переходном периоде в отношении прав на рыбную ловлю.
Прорыв между Лондоном и Брюсселем по вопросу рыболовства, возможно, уже близок, поскольку Евросоюз готовится официально признать британский суверенитет над водами Соединённого Королевства, пишет The Daily Telegraph.
По имеющейся информации, Брюссель также принял предложение Великобритании о переходном периоде в отношении прав на рыбную ловлю после 1 января, однако пока нет никаких договорённостей о том, как долго этот период будет длиться и как он будет работать.
Британская сторона считает, что он должен быть не более 3 лет. А Европейский союз настаивает на том, чтобы он длился как минимум 10 лет.
Этот переходный период даст Великобритании время на то, чтобы расширить свой флот для вылова увеличенной квоты, а рыбакам из ЕС — больше времени для адаптации к меньшей доле вылавливаемой рыбы в водах Соединённого Королевства.
Высокопоставленные представители британского правительства считают, что предварительный компромисс — это прелюдия для уступок ЕС по другим требованиям Британии в сфере рыболовства в ходе предстоящих интенсивных переговоров в Лондоне.
Между тем Франция, рыбаки которой могут больше всего потерять от подобных договорённостей, усилила давление на главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье, призывая его сохранять твёрдость.
А французский министр по делам Европы Клеман Бон заявил, что Лондоном и Брюсселем не будет никакой торговой сделки «без уважения европейских рыболовных интересов».
Как отмечается в статье, пообщавшись в пятницу с министрами рыболовства Евросоюза, Барнье сообщил, что предложит Великобритании 18%-ное увеличение квоты на вылов рыбы. Британский источник назвал это предложение, которое уже однажды было отклонено, «смехотворным».
Источники в ЕС утверждают, что Великобритания требовала 80%-ного увеличения квоты для британских рыбаков, однако источники в Соединённом Королевстве назвали эту информацию «искажением» позиции Лондона, пишет The Daily Telegraph.
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