DT: ослабит британские позиции — Лондон втайне оплатил счёт ЕС на миллиард фунтов в рамках брексита

Великобритания в тайне оплатила счёт ЕС в размере миллиарда фунтов, который Брюссель вручил Лондону в день брексита с тем, чтобы устранить потенциальное препятствие в ходе торговых переговоров, пишет The Daily Telegraph. Тем не менее, ряд британских депутатов осудили этот шаг, отметив, что он ослабляет позиции Лондона на переговорах.

В ходе торговых переговоров с ЕС Великобритания в тайне оплатила счёт суммой в миллиард фунтов, который ей вручил Брюссель в день брексита на фоне появления надежд на то, что стороны всё же смогут прийти к соглашению, пишет The Daily Telegraph.

Ранее Еврокомиссия направила британскому правительству требование заплатить дополнительно £1,09 млрд вдобавок к обычным взносам в бюджет союза. Это произошло 31 января — в тот самый день, когда Великобритания официально вышла из состава ЕС.

Между тем, высокопоставленные британские чиновники сообщили своим коллегам из ЕС, что сделка уже «близко» и «на 95 процентов» завершена, даже несмотря на то, что переговоры скатились в хаос после того, как один из членов команды главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье подхватил коронавирус.

Тем не менее обе стороны предупреждают, что у них осталось немало разногласий по таким ключевым темам как рыболовство и гарантии равных условий игры, для разрешения которых потребуются болезненные компромиссы.

«Зачем правительство сбросило важный козырь? — прокомментировал эту новость лидер партии «Брексит» Найджел Фарадж. — С ЕС слабость никогда не работает».

При этом депутаты-консерваторы призвали увязать оплату счёта дня брексита с успехом торговых переговоров. Однако Лондон решил в тайне выплатить всю сумму этим летом, чем устранил потенциальное препятствие для сделки между Великобританией и ЕС.

«Мы ослабили нашу позицию на переговорах. Надо было сказать, что чек ещё лежит на почте, — заявил депутат Эндрю Бриджен. — На протяжении всего брексита ЕС пользовался всеми преимуществами игры за негодяев, а мы же пользуемся всеми недостатками игры за джентльменов».

Тем не менее, по словам Еврокомиссии, дата востребования, из-за которой Великобритания заплатила £10 млрд вместо £9 млрд в рамках своего предпоследнего бюджетном взноса, — это просто «совпадение».

В начале брексита в 2017 году Великобритания обязалась выплачивать свои взносы в бюджет ЕС до конца 2020 года, напоминает газета. Лондон также согласился выплатить финансовую компенсацию в размере около £39 млрд в рамках соглашения о выводе средств вне зависимости от успеха торговых переговоров.