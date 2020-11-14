Times предупреждает: крах переговоров по брекситу отравит Запад

В том случае если непростые переговоры по сделке о выходе Великобритании из ЕС закончатся провалом, то пострадает весь Запад — причём не только в торговом, но и в геополитическом отношении, пишет The Times. Как отмечает газета, при таком сценарии Европе и Великобритании будет трудно одновременно хвалить друг друга как ценных союзников, и обвинять друг друга в неспособности найти компромисс.

Если переговоры по брекситу потерпят крах, то геополитические последствия такого исхода затмят экономические. Годы переговоров закончились бы на самой минорной ноте — или, если точнее, не закончились бы, так как ЕС в таком случае займёт крайне жёсткую позицию по вопросу пограничного контроля, чтобы вернуть Великобританию за стол переговоров. При таком сценарии премьер-министр Борис Джонсон наверняка частично аннулирует соглашение о выводе средств, после чего ЕС, скорее всего, подаст в суд. «Начнётся грязь», — предсказывает The Times.

В этом контексте совершенно ясно, что сотрудничество в сфере дипломатии, обороны и безопасности также пойдёт насмарку. Трудно одним уголком рта поносить своего партнёра, а другим — его нахваливать. «Споры, которые воспоследуют из брексита без сделки, могут отравить взаимоотношения Великобритании и ЕС на многие годы вперёд», — считает газета.

Тем не менее, переговоры по брекситу всё же пока не провалились. Диалог ещё не окончен притом, что стороны достигли значительного прогресса по менее спорным вопросам. И всё же позиции Брюсселя и Лондона по рыболовному вопросу крайне далеки друг от друга, и значительных успехов на этом фронте пока не наблюдается. Тема обеспечения одинаковых и прозрачных правил в торговле также по-прежнему вызывает много споров.

На всём этом фоне особняком стоит один сложный вопрос — вопрос о том, что будет, если правила ЕС в какой-то момент изменятся? Будет ли ЕС вправе предпринять некие шаги против Великобритании, если она не согласится на те же самые изменения? Например, если ЕС решит сократить максимальное количество рабочих часов с 48 до 45, а Великобритания откажется поступать также, то сможет ли ЕС наказать Лондон вплоть до введения пошлин?

«Подобный подход противоречит самому понятию о справедливости. Если одна сторона решила отойти от текущих договорённостей, то почему другая должна столкнуться с санкциями? Однако это проблемы, с которыми мы можем столкнуться в будущем. Брексит же без сделки приведёт к торговле на условиях ВТО — с пошлинами и так далее, — начиная с 1 января», — напоминает The Times.

Однако самая большая проблема диалога в том, что Брюссель и Лондон могут неправильно понять друг друга. Некоторые члены ЕС уверены, что из-за победы Джо Байдена на выборах в США Борис Джонсон будет вынужден пойти на уступки и заключить сделку. Ведь он, по их мысли, не может позволить себе конфликт с будущим президентом по вопросу об ирландской границе.

Однако на Даунинг-стрит так не считают. Выборы в США никак не изменили их позиции по этому вопросу. Британия полагает, что ЕС находится под куда большим давлением, так как в их юрисдикции процесс ратификации занимает гораздо больше времени, поэтому им кровь из носу нужно заключить сделку, и пораньше. «Опасность в том, что обе стороны думают, что первый ход должен сделать оппонент, в результате чего ни один из них так и не шевельнётся, и время на переговоры истечёт», — объясняет издание.

Более того, отсутствие соглашения обернётся трагедией, потому что из-за победы Байдена наметилось «великое возрождение западного альянса». Байден куда лучше годится в лидеры этого союза, чем Трамп. Избранный президент — атлантист старой школы; он всегда чувствует себя комфортно в рамках институтов вроде НАТО. Кроме того, он осознаёт, что в основе этого альянса лежат общие ценности и интересы. Весь его опыт говорит о том, что он всерьёз займётся смазкой колёс дипломатической машины.

Ни Европа, ни Америка не сумела побороть пандемию так, как надо. Восточноазиатские демократии и Китай преуспели на этом поприще куда больше. Это привело к тому, что западные лидеры от Ангелы Меркель до Бориса Джонсона начали опасаться, что вера избирателей в либеральную демократию пошатнётся из-за того, насколько плохо обстоят дела в их странах по сравнению с Азией. Если бы последняя опередила Запад ещё и в разработке вакцины, вывод был бы однозначен: западные страны отстают не только в плане госуправления, но и в плане науки. «Если бы вакцину придумали китайцы, то это действительно был бы конец Запада», — отметил по этому поводу один из западных министров.

Однако, в конечном счёте, прорыв на свой счёт сумели записать именно американский фармацевтический гигант и немецкая биотехнологическая компания — и этот факт должен частично восстановить уверенность Запада в собственной интеллектуальной мощи. При этом в будущее с оптимизмом смотрят и в Великобритании, так как там связывают свои надежды с оксфордской вакциной от AstraZeneca.

С началом новой стадии переговоров по брекситу в Брюсселе в диалоге между Великобританий и ЕС наступает момент истины, так как Европарламенту нужно будет время на ратификацию сделки. Хотя, возможно, есть какие-то способы выиграть время, ситуация, несомненно, станет куда сложнее, если стороны к концу следующей недели не смогут добиться соглашения. Поэтому Лондону и Брюсселю стоит на миг остановиться и задуматься не только об экономических последствиях провала переговоров, но и последствиях геополитических.

«Великобритания и ЕС могут быть либо близкими стратегическими партнёрами, торгующими без пошлин и квот, либо склочными соседями, спорящими о том, кто виноват в неспособности заключить соглашение. Для обеих сторон настало время открыть глаза на общую картину и пойти на компромиссы, необходимые для подписания сделки», — подытоживает The Times.