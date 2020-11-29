Guardian: «пан или пропал» — ЕС и Великобритания предпримут последнюю попытку избежать жёсткого брексита

В Лондоне в субботу после вынужденного перерыва стартовал очередной этап переговоров между ЕС и Великобританией о жизни после брексита — и он, судя по всему, станет последним: в ЕС говорят, что если соглашения не будет к среде, Европарламент просто не успеет его ратифицировать, сообщает The Guardian. Как подчёркивается в материале издания, сторонам никак не удаётся добиться подвижек по вопросам честной конкуренции и рыбной ловли.

Глава делегации ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье в минувшую пятницу на закрытой встрече с членами Европарламента заявил, что финальный этап переговоров, который станет последней попыткой Брюсселя и Лондона заключить соглашение до истечения «переходного периода» в конце нынешнего года, продлится три-четыре дня, пишет The Guardian. По данным газеты, на таком фоне в ЕС всё сильнее укрепляется скептицизм по поводу полезности дальнейших контактов с Лондоном.

Как подчёркивается в материале издания, Барнье, который до этого был вынужден провести неделю на самоизоляции из-за диагностированной у одного из членов его делегации коронавирусной инфекции, уточнил, что заключительная фаза переговоров будет продолжаться на выходных, после чего продлится один или два дня. Стороны действительно возобновили переговоры лицом к лицу в субботу утром в Лондоне — однако, по словам источников внутри ЕС, брюссельские чиновники всё сильнее убеждаются в том, что продолжать их после указанного Барнье крайнего срока будет нецелесообразно, поскольку Евросоюзу ещё будет необходимо подготовить собственные предприятия к последствиям возможного «жёсткого» брексита, пишет британская газета. В связи с этим члены Европарламента предупредили Барнье на встрече в пятницу, что если стороны не придут к соглашению до среды, утвердить его в законодательном органе ЕС могут не успеть, сообщает The Guardian.