Глава МИД Великобритании: Брюссель и Лондон вступают в последнюю неделю «существенных» переговоров по брекситу

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб счёл возможным заключение сделки по брекситу, в случае если Брюссель проявит прагматизм в переговорах, а Лондон — гибкость, пишет Sky News. Рааб также отметил, что ЕС и Великобританию ждёт последняя неделя или около того «существенных» переговоров.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предположил, что предстоящая неделя, вероятно, станет «последней неделей или около того» «существенных» переговоров по брекситу, учитывая, что до окончания переходного периода осталось немногим более месяца, пишет Sky News. Тем не менее министр уточнил, что ЕС уже сдвигал сроки обсуждений.

Как отмечает телеканал, переговоры возобновились на выходных, после того как главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье был вынужден отправиться на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус одного из членов его команды. Так, в воскресенье в Лондоне Барнье заявил, что переговоры являются «текущим процессом».

По словам Рааба, Брюссель должен принять «принципиальную позицию» Лондона по вопросу доступа европейских рыбаков в британские воды, который министр назвал «главной причиной разногласий». Как заявил глава ведомства в интервью Sky News, в качестве «независимого прибрежного государства» Великобритания после переходного периода «должны быть в состоянии контролировать свои воды».

При этом Рааб высказался против предложения Барнье, которое заключается в возврате от 15% до 18% стоимости рыбных запасов, выловленных в настоящее время флотами ЕС в британских водах.

«Разве это правильно? 18 процентов контроля над рыбой в наших собственных водах. Это неправильно», — приводит Sky News слова министра.

Тем не менее Рааб не исключил возможность заключения сделки по торговле и безопасности, в случае если Брюссель проявит «прагматизм и добрую волю», а Лондон — «гибкость».

В том что касается других нерешённых вопросов Рааб указал на наличие «прогресса в направлении большего уважения» Брюсселем позиции Лондона, сообщает Sky News. В частности, речь идёт об обеспечении равных условий для британских и европейских компаний.