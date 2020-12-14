Sunday Times: британские министры советуют магазинам запасаться продуктами на случай «жёсткого брексита»

Власти Великобритании советуют супермаркетам пополнить склады продуктов питания и других товаров из-за высокой вероятности выхода из ЕС без сделки, пишет The Sunday Times. По обе стороны Евротоннеля уже выстроились пробки из грузовиков, а специалисты предупреждают о возможной нехватке овощей в течение трёх месяцев.

Супермаркеты в Великобритании запасаются продуктами питания и другими товарами после того, как министры заявили о возможности брексита без сделки, сообщает The Sunday Times. Производители продуктов питания предупредили, что в течение трёх месяцев возможна нехватка овощей, а службы планирования в чрезвычайных ситуациях предсказывают, что «жёсткий брексит» может спровоцировать паническую скупку товаров, которая по масштабам превзойдёт коронакризис.

На этом фоне вчера от Дувра по трассе А20 почти на пять км выстроилась вереница из грузовиков, а в пятницу Кале парализовали 16-километровые пробки. Перевозчики обвинили в транспортном коллапсе в Кенте продавцов, которые «наполняют склады». При этом министры здравоохранения посоветовали поставщикам медикаментов, медоборудования и вакцин создать резерв на шесть недель на охраняемых территориях внутри Великобритании.

Как рассказывает британская газета, Борис Джонсон намерен взять в свои руки планирование, если Великобритания отдаст предпочтение выходу без сделки, и возглавить комиссию для подготовки ответных действий. Такое решение премьер-министр принял на волне опасений, что ЕС и Соединённое Королевство не смогут достичь соглашения до крайнего срока, который истекает к концу сегодняшнего дня. Переговоры продолжались весь вечер и возобновятся сегодня. Также ожидается, что Джонсон встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако высокопоставленный чиновник заявил изданию, что шансы на соглашение составляют не более 20%. «В сложившихся обстоятельствах предложение от ЕС остаётся неприемлемым, — объяснил источник в правительстве. — Премьер-министр в процессе пустит в ход все средства, но он выразился предельно ясно: любой договор должен быть справедливым и учитывать основополагающую позицию, что через три недели Соединённое Королевство станет суверенным государством».

В интервью газете старший консультант одного из крупнейших супермаркетов рассказал, что неделю назад министры говорили готовиться к «жёсткому брекситу», а на этих выходных они прямо заявляют, что это будет выход без сделки. «Супермаркеты и министры сильно беспокоятся о панической скупке товаров, — подчеркнул старший консультант. — Они видели, что случилось из-за COVID-19, когда люди начали запасаться туалетной бумагой, и знают, как быстро всё может пойти не так». При этом он отметил, что сейчас произойдёт другая ситуация: запасов мяса хватит, а фрукты поставляют из Южной Америки, однако, «возможно, возникнет дефицит овощей на три месяца».

Согласно новому опросу, проведённому сегодня исследовательским институтом BritainThinks, теперь 66% участников ожидают «жёсткий брексит», а 58% считают, что он будет иметь негативные последствия на их жизнь. Лишь 26% завили, что выход Великобритании из ЕС без сделки никак не повлияет на них, пишет The Sunday Times.