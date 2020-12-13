Guardian: «ведёт себя как националист» — Джонсона осудили за угрозу применить флот против рыболовов ЕС

Видные представители Консервативной партии раскритиковали главу британского правительства за ведение торговых переговоров по брекситу. Среди прочего они осудили намерение Бориса Джонсона использовать военные корабли для патрулирования рыболовных районов Соединённого Королевства в случае провала переговоров, передаёт The Guardian.

Высокопоставленные представители Консервативной партии раскритиковали то, как Борис Джонсон ведёт торговые переговоры по брекситу. В частности они осудили его угрозу использовать военные корабли для патрулирования рыболовных районов Великобритании в случае срыва сделки, сообщает The Guardian.

Ранее Министерство обороны Соединённого Королевства подтвердило, что с 1 января четыре 80-метровых вооруженных судна будут переведены в режим готовности, чтобы защитить британские воды от траулеров ЕС. Это произойдёт, если Лондон и Брюссель не придут к соглашению о правах на рыболовство, поясняет издание.

Председатель комитета по обороне палаты общин от консерваторов Тобиас Эллвуд назвал угрозу развёртывания британских артиллерийских катеров для борьбы с европейскими рыболовецкими судами «безответственной». Параллельно с этим другой видный тори и бывший комиссар ЕС Крис Паттен обвинил премьер-министра в том, что он ведёт себя как «английский националист».

Накануне Джонсон заявил, что права на рыбную ловлю были одним из двух основных препятствий на пути к сделке. Вторым стал вопрос о сохранении справедливой конкуренции после того, как Великобритания сможет установить свои собственные стандарты и правила с момента окончания переходного периода, напоминает The Guardian.

«Я думаю, что эти громкие заявления абсолютно безответственны. Нам нужно сосредоточиться на том, что уже находится в кармане — 98% сделки уже достигнуто, есть три или четыре нерешённых вопроса», — заявил Эллвуд.

«Какими бы важными они (эти вопросы. — ИноТВ) ни были, давайте оставим их на будущее. Давайте заключим эту сделку, потому что с экономической точки зрения, но, что наиболее важно, с точки зрения международной репутации, это (срыв соглашения. — ИноТВ) будет очень разрушительным для Великобритании — шагом назад, провалом государственного управления», — добавил он.

Паттен обвинил Джонсона в том, что он находится на «потерявшем управление поезде английской исключительности». «Я надеюсь, что я ошибаюсь, чувствуя себя настолько подавленным по поводу перспектив (сделки по брекситу. —ИноТВ), но я не думаю, что Джонсон консерватор, я думаю, что он английский националист», — добавил бывший председатель Консервативной партии.

Подробности о мерах по усилению защиты британских вод стали известны после того, как такой шаг был предложен некоторыми правительственными деятелями, в том числе депутатом Дэниелом Кавчински. В пятницу он написал в Twitter, что в новом году Британии необходимо использовать военно-морской флот, «чтобы предотвратить незаконный отлов рыбы французами» в своих водах.

Бывший адмирал и начальник штаба ВМФ Алан Уэст также встал на сторону Джонсона. «Совершенно оправданно, чтобы Королевский флот защищал наши воды, если позиция такова, что мы суверенное государство, а наше правительство заявило, что мы не хотим, чтобы там находились другие страны», — заявил он.