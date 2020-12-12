Guardian: в случае брексита без сделки Лондон защитит свои рыболовецкие районы флотом ВМС

19:32 В Иране за сутки зафиксировали более восьми тысяч случаев коронавируса В Иране число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 8201, заявила глава департамента по связям с общественностью иранского Минздрава Сима Садат Лари.

19:31 Тренер «Сочи»: Джанаев подошёл пожать руку Тедеско, а тот начал нецензурно выражаться на него Помощник главного тренера «Сочи» Олег Фоменко рассказал о конфликте между ассистентом наставника «Спартака» Андреасом Хинкелем и одним из игроков сочинской команды, который случился после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московский клуб проиграл 0:1.

19:27 Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие Россия после инцидента со стрельбой в Гадрутском районе Нагорного Карабаха потребовала от сторон конфликта соблюдать перемирие.

19:26 Большунов о втором месте в спринте на этапе КМ в Давосе: меня немного не хватило, всё-таки высота сказывается Россиянин Александр Большунов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

19:22 Тедеско: в перерыве матча мне сказали, что это не моя страна и я могу ехать Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что подвергся оскорблениям в перерыве встречи.

19:20 The Jerusalem Post: Израиль и Бутан нормализуют отношения Израиль и Королевство Бутан заключили соглашение о нормализации отношений, пишет издание The Jerusalem Post.

19:17 В «Спартаке» прокомментировали инцидент с участием Хинкеля и футболиста «Сочи» Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на инцидент после матча 18-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (0:1), в котором футболист хозяев ударил ассистента главного тренера команды гостей Андреаса Хинкеля.

19:11 Тедеско заявил, что футболист «Сочи» ударил его ассистента Один из футболистов «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля, ассистента главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между этими командами, который завершился поражением москвичей со счётом 0:1.

19:05 Гараничев вошёл в состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав мужской сборной команды на эстафетную гонку 4 × 7,5 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

19:04 В Париже на акции протеста задержаны более 80 человек Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о 81 задержанном на акции протеста в Париже.

19:00 Елисеев доволен своим выступлением в пасьюте на этапе КМ в Хохфильцене Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

18:57 Биатлонист Бабиков: за три гонки не смог найти своего самочувствия на стрельбе Россиянин Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

18:52 Запущенные из Охотского моря ракеты преодолели более 5,5 тысячи км Пуск четырёх баллистических ракет «Булава» с атомной подводной лодки «Владимир Мономах» был выполнен из Охотского моря на дальность более 5,5 тыс. км, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

18:50 Польховский назвал неудачным выступление биатлонисток в эстафете в Хохфильцене Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлении женской команды в эстафетной гонке 4 × 6 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

18:41 «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетиком» в матче Примеры «Валенсия» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью в матче 13-го тура испанской Примеры.

18:34 Задержаны подозреваемые в краже 122 млн рублей у клиентов Сбербанка МВД России задержало двух подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка, в том числе с банковской карты арестованного за подстрекательство к убийству бизнесмена Анатолия Быкова.

18:28 «Сочи» прервал беспроигрышную серию «Спартака» в РПЛ «Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

18:22 МЧС направит в Карабах по железной дороге около 1200 тонн гумпомощи МЧС России направит в Нагорный Карабах по железной дороге около 1200 т гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства.

18:14 В РФС признали ошибку Казарцева в матче РПЛ «Ротор» — «Уфа» Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал спорный эпизод в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским «Ротором» и «Уфой».

18:11 Исмаилов опроверг слухи об участии в драке в Москве Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опроверг появившуюся в СМИ информацию, что он стал участником потасовки в Москве.

18:10 Алиев: российско-турецкий центр мониторинга создадут в Агдамском районе Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе.

17:59 Учёные выявили способность зубных паст нейтрализовать коронавирус Американские учёные выяснили, что зубные пасты с цинком и оловом способны за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9%.

17:58 Кремлёв уверен, что сможет добиться признания AIBA в МОК к Олимпиаде-2024 Новоизбранный президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв выразил уверенность, что сумеет добиться признания организации в Международном олимпийском комитете (МОК) до старта летних Игр 2024 года в Париже.

17:52 СБУ завела дело из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатье Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединённой территориальной общины в Закарпатской области.

17:49 Сборная России по биатлону обновила антирекорд по количеству гонок КМ без наград Российские биатлонисты продлили свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира по биатлону.

17:44 Фийон Майе выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Гараничев — в топ-20 Француз Кентен Фийон Майе занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

17:41 Семья из четырёх человек погибла в результате ДТП в Кабардино-Балкарии В Зольском районе Кабардино-Балкарии в результате столкновения двух автомобилей погибла семья из четырёх человек, включая двух малолетних детей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

17:36 Кремлёв рассказал, что является его первоочередной задачей на посту президента AIBA Новоиспечённый президент Международной федерации бокса (AIBA) Умар Кремлёв ответил, решением какой задачи на посту главы организации намерен заняться в первую очередь.

17:34 Большунов завоевал серебро в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Давосе Россиянин Александр Большунов занял второе место в спринтерской гонке свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

17:31 Лыжница Непряева завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Швейцарии Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в спринтерской гонке свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

17:29 Кремлёв избран президентом AIBA Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв победил на выборах президента Международной федерации бокса (AIBA).

17:26 В Казахстане начинают испытания вакцины от коронавируса QazCoVac-P В Казахстане начаты работы по проведению первой и второй фаз клинических испытаний на добровольцах второй казахстанской вакцины от коронавируса QazCoVac-P.

17:23 Губерниев — о жевании перчатки в эфире: я делаю это для того, чтобы немного снять удар с команды Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему решил необычным способом поддержать сборную России по биатлону, которая уже на протяжении 30 гонок Кубка мира не может завоевать наград.

17:22 Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят — седьмой Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации заключительного, 17-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

17:12 В МИД России предупредили об опасности решения США по Западной Сахаре Признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой угрожает региональной стабильности, заявили в российском МИД.

16:58 Рогозин прокомментировал пуск ракет «Булава» Залп четырьмя баллистическими ракетами «Булава» с атомной подводной лодки «Владимир Мономах» является демонстрацией высокой боеготовности флота. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

16:53 «Уфа» обратится в ЭСК РФС из-за судейства в матче РПЛ с «Ротором» «Уфа» намерена обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) относительно судейства матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором».

16:46 В МХАТе им. М. Горького состоится седьмая премьера в текущем сезоне В субботу, 12 декабря, в МХАТе им. М. Горького состоится премьера спектакля «Лавр» по одноимённой книге Евгения Водолазкина. Одну из ролей в постановке сыграет молодой актёр Павел Устинов — фигурант дела, связанного с протестными акциями в столице летом 2019 года.

16:46 В Китае объявили о закрытии города Дуннин на границе с Россией Власти Китая полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннин в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией в связи с возросшим риском распространения коронавирусной инфекции.

16:43 Биатлонистка Кайшева объяснила, почему долго не общалась со СМИ после гонок Российская биатлонистка Ульяна Кайшева после эстафетной гонки 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене рассказала, почему после предыдущих гонок избегала общения с прессой.

16:35 МИД Казахстана отреагировал на слова Никонова о территории республики Министерство иностранных дел Казахстана отреагировало на высказывание председателя комитета по образованию и науке Госдумы России Вячеслава Никонова о территории республики.

16:34 Кайшева: когда получаешь эстафету десятой, то нужно рискнуть Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

16:24 В Киеве за сутки более тысячи человек получили травмы из-за гололёда Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что более тысячи жителей украинской столицы за сутки обратились за помощью в травмпункты из-за гололёда на улицах города.

16:20 «Ротор» в большинстве обыграл «Уфу» в матче РПЛ Волгоградский «Ротор» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

16:07 COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса Власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

16:06 Матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» начнётся с минуты молчания в память о Валентине Гафте Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак» начнётся с минуты молчания в память о народном артисте РСФСР Валентине Гафте.

15:52 Миронов рассказал о своей дружбе с Валентином Гафтом Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов прокомментировал RT сообщение о смерти советского и российского актёра театра и кино Валентина Гафта.

15:48 Губерниев сдержал обещание и пожевал варежку в эфире Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сдержал своё обещание и в эфире после женской эстафеты 4 × 6 км на этапе в австрийском Хохфильцене пожевал свою варежку.

15:37 Биатлонистка Павлова о своём промахе: мне хотелось быстрее отстреляться и идти с группой Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.