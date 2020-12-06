France 2: «настоящая катастрофа» — французские рыбаки опасаются конкуренции в случае «жёсткого брексита»

Если переговоры по брекситу не приведут к соглашению, французским рыбакам придётся ограничиться южной частью Ла-Манша у своих берегов, где конкуренцию им составят представители отрасли из других европейских стран. Брюссель предложил выплачивать британцам 18% стоимости улова в их водах, однако это рассмешило не только Лондон, но и самих рыбаков: они не намерены отдавать часть прибыли другому государству, передаёт France 2.

Это их четвёртый день в море. На траулере Alliance («Содружество») жизнь течёт монотонно: днём и ночью сеть и подъёмы через каждые три часа, а уловы средние. Пока они остаются во французской стороне, однако скоро направятся к британскому берегу. Так что за несколько дней до решающего решения по брекситу рыбаки беспокоятся.

ПОЛЬ ФОР, рыбак: Всё лето мы проводим у англичан, там мы летом вылавливаем 80% нашего улова. Здесь летом нам нечего ловить, мы подыхаем.

КРИСТОФ ДЮРАН, рыбак: Нет, я готов. Но те, кто начинают — как они справятся?

Морякам платят в зависимости от улова: 40% им, 60% — судовладельцу. Поэтому они следуют за рыбой, кальмарами, каракатицами, барабулькой и другими по невидимым линиям посреди Ла-Манша. Если 1 января не придут ни к какому согласию, им придётся ограничиться французскими водами, где скопятся все остальные рыбаки.

ЛОИК БИЭЛЬ, владелец траулера: Мы будем ограничены южной частью Ла-Манша и будем делить её с другими европейцами: голландцами, бельгийцами… Это будет настоящая катастрофа. Мы не справимся.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем не продвигаются. Последнее к настоящему моменту предложение европейцев: возвращать британцам 18% стоимости улова в их водах. Такой вариант Лондон счёл смехотворным, как и владелец судна.

ЛОИК БИЭЛЬ: Если Брюссель их использует, нужно заплатить.

ЖУРНАЛИСТ: Но вы, вы сможете это оплатить?

ЛОИК БИЭЛЬ: (смеётся) Нет, нет. Я выйду в море к британскому побережью, столкнусь с плохой погодой, всё такое, и я отдам им 18%?.. Я останусь у себя, вот. Я не буду… Вы работали бы для того, чтобы отдать деньги британцам? (качает головой) Не думаю.

Беспомощные перед грандиозными задачами брексита, они не могут самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Поэтому эти труженики моря колеблются между протестами, угрозой вступить в схватку с британским судном и увольнением.

ПОЛЬ ФОР: Но возникает идиотский вопрос: во Франции 30 тысяч рыбаков. Всего-то. Даже если мы выйдем на демонстрацию в Париже, это ни к чему не приведёт. Мы не настолько влиятельные. У нас нет идеи.

По возвращении в Пор-ан-Бессен морской траулер проплывает мимо прибрежных кораблей, которые специализируются на морских гребешках. Если соглашение не будет достигнуто, морякам придётся в их рыболовную зону. Сегодняшние друзья могут завтра стать конкурентами.