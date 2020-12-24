С целью устранения сильного конкурента — Rebelión о критике российской вакцины на Западе

Предрассудки по отношению к русским никуда не делись даже после конца холодной войны. Как пишет издание Rebelión, сегодня многие западные СМИ говорят о российской вакцине «Спутник V» будто бы она разработана где-то в маленькой стране третьего мира, а не в правопреемнике Советского Союза, который обладал мощным уровнем технологического и научного развития. Поэтому не исключено, что за критикой российской вакцины стоят интересы крупных лабораторий и фармацевтических компаний с целью устранения сильного конкурента.

Несмотря на то что холодная война давно закончилась, предрассудки по отношению к русским остаются в мире до сих пор. Как пишет Rebelión, сегодня многие западные СМИ сомневаются в эффективности российской вакцины от коронавируса, будто бы она пришла из маленькой страны, затерянной на каком-то острове в Индийском океане.

Как отмечает испанское издание, очевидно, что вакцина «Спутник V» не была разработана в Швейцарии, Франции или Америке. Однако нельзя не обнаружить противопоставления вакцины, сделанной в России или Китае, моральному и научному авторитету того, что многие журналисты называют «цивилизованным миром».

Советский Союз обладал высоким уровнем технологического и ядерного развития, и до распада на его счёт приходилось не менее четверти мирового научного сообщества, и эта база в итоге досталась России. Поэтому, считает автор материала, нет необходимости говорить о том, что эти утверждения о «русских» или «китайских» вакцинах вызваны предрассудками в отношении цивилизаций с историей, насчитывающей несколько тысячелетий.

Что же касается так называемого цивилизованного мира, его история не соответствует созданной картинке. И если вспомнить геноциды колониальных держав в Америке, Африке и Азии, массовые перемещения рабов из Африки в Америку, мировые войны и атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, то «цивилизованный мир» становится не таким уж и цивилизованным. Поэтому, заключает издание, не исключено, что за критикой российской вакцины стоят интересы и давление со стороны крупных лабораторий и фармацевтических компаний с целью устранения сильного конкурента.