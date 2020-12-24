С целью устранения сильного конкурента — Rebelión о критике российской вакцины на Западе
Несмотря на то что холодная война давно закончилась, предрассудки по отношению к русским остаются в мире до сих пор. Как пишет Rebelión, сегодня многие западные СМИ сомневаются в эффективности российской вакцины от коронавируса, будто бы она пришла из маленькой страны, затерянной на каком-то острове в Индийском океане.
Как отмечает испанское издание, очевидно, что вакцина «Спутник V» не была разработана в Швейцарии, Франции или Америке. Однако нельзя не обнаружить противопоставления вакцины, сделанной в России или Китае, моральному и научному авторитету того, что многие журналисты называют «цивилизованным миром».
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