Bayrischer Rundfunk: в Баварии возникли проблемы с хранением вакцины Pfizer

В нескольких округах Баварии пришлось отложить начало массовой вакцинации из-за проблемы при хранении вакцины, сообщает Bayrischer Rundfunk. При некоторых случаях транспортировки была превышена норма необходимой для хранения температуры. Впрочем, в компании Biontech отметили, что такая вакцина всё равно сохраняет свою эффективность.
В Баварии началась кампания по вакцинации населения, однако в ряде округов прививки пришлось отложить из соображений безопасности, сообщает Bayrischer Rundfunk. Возникли сомнения по поводу того, что при транспортировке вакцины была соблюдена положенная для хранения температура.
Как отмечает издание, вакцины доставлялись в специальных транспортных боксах при температуре от 2 °С до 8 °С. Для контроля температуры использовались специальные регистрирующие устройства: именно они зафиксировали, что температура временами превышала отметку в 8 °С. Муниципальные власти заявили, что им нужна 100%-ная гарантия, когда речь идёт о безопасности пациентов. В городском совете Аугсбурга рассказали о том, что причиной изменения температуры могли стать неполадки в работе холодильных камер.
Впрочем, после комментариев от производителя вакцины Biontech может наступить «отбой тревоги», отмечает Bayrischer Rundfunk. По словам пресс-секретаря Biontech, затронутые изменением температур дозы могут быть без проблемы использованы.
Издание напоминает, что, согласно инструкциям Biontech, вакцину на протяжении долгого времени нужно хранить при температуре минус 70 °С. В центрах вакцинации дозы могут до пяти дней храниться в специальных холодильных камерах при температуре от 2 °С до 8 °С. Сама же вакцинация может проходить при комнатной температуре.
Между тем, в минувшее воскресенье в Баварии уже было привито несколько тысяч человек, сообщает Bayrischer Rundfunk. По словам министра здравоохранения Баварии Мелани Хумль, она очень рада, что можно завершить 2020 год с такой хорошей новостью.
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