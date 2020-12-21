Euronews: массовая вакцинация от коронавируса подстёгивает спрос на шприцы

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17:04 Кабмин России одобрил проект предоставления Белоруссии кредита в $1 млрд Российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в размере $1 млрд.

16:59 В ЯНАО прогнозируют морозы до – 48°С В понедельник, 21 декабря, в ЯНАО прогнозируют сильные морозы — местами до –48°С.

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15:08 Власти Петербурга объявили 31 декабря выходным днём Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря — выходной день.

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14:58 Татьяна Навка прокомментировала решение CAS по России Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировала решение CAS об отстранении России от международных соревнований на два года.

14:58 Инфекционист прокомментировал сообщения о новом штамме коронавируса Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании.

14:55 Оперштаб допустил принятие новых мер из-за выявленного штамма COVID-19 Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения COVID-19 в России и в мире, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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