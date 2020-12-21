Euronews: массовая вакцинация от коронавируса подстёгивает спрос на шприцы

Производители шприцев потирают руки: в ближайшее время их продукция будет очень востребована для вакцинации во всём мире. Создание новых вакцин, призванных защитить от коронавирусной инфекции, подстёгивает спрос на шприцы, заставляя их производителей наращивать производственные линии и переходить на круглосуточный выпуск продукции, передаёт Euronews.
Сражение с коронавирусом привело не только к созданию в рекордные сроки вакцины, но и к резкому скачку спроса на шприцы, которых в ближайшее время для её введения потребуются миллиарды. У крупнейшего немецкого производителя шприцев в Бад-Арользене сегодня дела и так идут очень хорошо.
Компания Almo производит более двух миллиардов шприцев в год. Сейчас, когда массовые вакцинации против корнавируса начинаются во всём мире, производственные линии тем более не простаивают: каждые 13 секунд с конвейера сходят 64 шприца.
ОТТО-ФИЛИПП БРАУН, содиректор Almo: Мы, конечно же, немедленно увеличили наши мощности. То есть мы перешли с пятидневной рабочей недели на семидневную. Это означает, что наши машины теперь работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Компания планирует инвестировать 30 миллионов евро в новое производственное оборудование для дополнительной сборочной линии, чтобы справиться со спросом. У Almo уже есть 500 миллионов заказов на этот и следующий год. Наиболее крупные клиенты — американо-немецкий производитель вакцин Pfizer/BioNTech и немецкий CureVac.
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