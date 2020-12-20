Das Erste: в России разработали «лёгкую» версию «Спутник V»

Российский центр Гамалеи разработал облегчённую версию вакцины «Спутник V», пишет Das Erste: по словам экспертов, в отличие от стандартной, эта версия вакцины будет действовать быстрее и потребует лишь одной прививки вместо двух. Впрочем, иммунитет от неё будет сохраняться меньше, а эффективность составит 85%. Отмечается, что лёгкая версия «Спутник V», в первую очередь, будет предназначена для экспорта.

Вот уже две недели в России проводится вакцинация от коронавируса, пишет Das Erste. Ощутимого эффекта пока нет, поскольку прививка «Спутником» проходит в два этапа с промежутком в три недели: по словам разработчиков вакцины, иммунитет возникает на 42-й день после прививания.

Теперь весь процесс должен быть сокращён, отмечает издание: в России готовятся вывести на рынок облегчённую версию «Спутник V», разработанную центром Гамалеи. В ходе своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, сославшись на экспертов, рассказал о том, что новая версия вакцины требует лишь одну прививку и будет действовать намного быстрее, правда, и защита от неё будет сохраняться не так долго, а эффективность составит 85%.

Как пишет Das Erste, пока облегчённая версия «Спутник V» предусматривается, в первую очередь, для экспорта в другие страны. По словам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, упрощённая версия вакцины станет важным дополнением к другим вакцинами. Гинцбург отметил, что упрощённый «Спутник V» позволит быстро понизить заражаемость и смертность от коронавируса, пока не налажен повсеместный массовый выпуск вакцин более длительного действия.

Россия является одной из первых стран мира, начавших массовую вакцинацию населения от коронавируса, отмечает Das Erste. Первые результаты должны появиться к началу 2021 года.