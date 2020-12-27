Sky News: «исторический момент» — в ЕС началась массовая вакцинация от COVID-19

В воскресенье в большей части государств Евросоюза стартовала вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным Pfizer и BioNTech. Правительства надеются, что им удастся привить всё взрослое население блока до конца следующего года, передаёт Sky News.

Несколько дней назад Европейское агентство лекарственных средств одобрило вакцину Pfizer / BioNTech. И теперь перед ЕС стоит задача — привить от коронавируса всё взрослое население до конца 2021 года, передаёт Sky News.

По словам телеканала, правительства блока продвигают вакцину в качестве лучшего шанса для континента вернуться к нормальной жизни. «Прививка — это надёжный выход из пандемии», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

С ней согласился министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. «Эта вакцина — решающий фактор для прекращения текущей пандемии ... фактор, который вернёт нам привычную жизнь», — сказал он.

В странах ЕС зарегистрировали не менее 16 млн случаев заражения и более 336 тыс смертей от COVID-19. Но в действительности эти цифры могут быть выше с учётом ограниченного тестирования, особенно на ранних этапах пандемии, считает Sky News.

Блок запланировал скоординированное вакцинирование от коронавируса в воскресенье. Но власти Венгрии, Германии и Словакии не смогли ждать больше и начали прививать своих граждан уже в субботу.

В Венгрии вакцинация началась с находящихся на передовой борьбы с COVID-19 медработников будапештских больниц. Немецкие власти уделили первостепенное внимание обитателям домов престарелых, отмечает Sky News.

Первым, кто привился в Словакии, стал специалист по инфекционным заболеваниям Владимир Крчмери. 60-летнего мужчину вакцинировали вместе с врачами больницы города Нитра. Министр здравоохранения страны Марек Крайци назвал запуск процедуры «историческим моментом».

Франция получила первую партию вакцины в субботу, и её власти заявили, что будут уделять приоритетное внимание пожилым людям. В Италии на городских площадях возведут временные медицинские пункты для прививки граждан, а в Испании первые дозы лекарства поступят в дом престарелых в городе Гвадалахара.

В Польше первыми, кому сделают прививки в воскресенье, должны стать медсестра и врач в больнице Министерства внутренних дел в Варшаве, за ними последуют остальные медицинские работники. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий назвал вакцинацию «патриотическим долгом».

В Болгарии первую прививку получит министр здравоохранения Костадин Ангелов. Ранее он пообещал провести кампанию, чтобы развеять сомнения сограждан, которые, как и жители Польши, относятся к вакцинам с подозрением, обращает внимание Sky News.