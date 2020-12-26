NewsOne: Польша станет посредником Украины для получения европейской вакцины

Польша может стать посредником Киева для получения вакцин от коронавируса из Европейского союза. Как сообщает NewsOne, по словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, высшее руководство страны сейчас ведёт переговоры по двум направлениям для получения вакцины от коронавируса — непосредственно с производителями и с руководством стран.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Польша может стать посредником Киева для получения вакцин от коронавируса из Европейского союза. Как передаёт NewsOne, об этом он сообщил на заседании правительства.

По словам Шмыгаля, высшее руководство страны сейчас ведёт переговоры по двум направлениям для получения вакцины от коронавируса — непосредственно с производителями и с руководством стран.

«Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС. Алгоритм действий согласован в рамках всех ветвей власти, и мы по нему движемся», — заявил украинский премьер-министр.

Он подчеркнул, что Украина имеет достаточно ресурсов для закупки вакцины против коронавируса для населения.

«Мы будем иметь достаточно ресурса для закупки вакцин: почти 3 миллиарда гривен уже заложено в госбюджете. Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам», — добавил Шмыгаль.