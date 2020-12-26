NewsOne: Польша станет посредником Украины для получения европейской вакцины

19:26
Трусова чисто исполнила оба четверных лутца в произвольной программе
Александра Трусова не допустила ошибок при прокате произвольной программы в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
19:22
Туктамышева не смогла чисто исполнить ни одного тройного акселя в произвольной программе
Елизавета Туктамышева допустила ошибки при прокате произвольной программы в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
19:21
Мама Ерохина рассказала о детстве футболиста сборной России
Елена Ерохина, мать полузащитника «Зенита» и сборной России Александра Ерохина, рассказала о первых шагах своего сына в футболе.
19:20
В Пермском крае произошло столкновение газовоза и поезда
В Пермском крае в результате столкновения газовоза и грузового поезда пять вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
19:12
Рублёв заявил, что перенос старта Australian Open не отразился на его подготовке к сезону
Российский теннисист Андрей Рублёв высказал мнение о переносе сроков проведения первого турнира Большого шлема в 2021 году — Australian Open.
19:10
В Кемерове при аварии с участием автобуса погибли два человека
В Кемерове в результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщили в региональном главке ГИБДД.
19:07
Лавров объяснил, почему поддерживает «Спартак»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился своим видением текущей ситуации в московском «Спартаке», поклонником которого он является.
19:03
Bild: в ФРГ 101-летней женщине сделали первую прививку от коронавируса
101-летняя женщина стала первым жителем Германии, которому поставили прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech перед официальным началом вакцинации в стране.
18:53
Исмаилов рассказал, как прошла встреча с Минеевым в суде
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о развитии событий после массовой потасовки, спровоцированной конфликтом между ним и его соотечественником Владимиром Минеевым.
18:51
В Молдавии за сутки выявили более 700 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 746 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 140 996.
18:48
Фигуристы Тарасова и Морозов: все эмоции выплеснулись, когда увидели оценки
Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились впечатлениями от победы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
18:44
Шлеменко заявил, что ему интересен бой с Исмаиловым
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что ему было бы интересно провести поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым.
18:43
Кабмин запретил госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года
Правительство России запретило до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
18:40
Суд оштрафовал бойца Исмаилова за потасовку на турнире в Москве
Кунцевский суд Москвы оштрафовал бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова за провокацию массовой драки болельщиков на турнире Fight Nights.
18:40
Исинбаева считает, что Загитова добьётся успехов в спортивной журналистике
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с завершением сезона шоу «Ледниковый период», где 18-летняя спортсменка выступала в роли ведущей, а сама бывшая легкоатлетка была членом жюри.
18:31
У главы правительства Крыма выявили коронавирус
Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что медики выявили у него коронавирусную инфекцию COVID-19.
18:28
Козловский считает, что ISU должен провести чемпионат мира по фигурному катанию
Серебряный призёр чемпионата России в парном катании Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой, призвал Международный союз конькобежцев (ISU) провести чемпионат мира, несмотря на пандемию коронавируса.
18:27
Шайба Шипачёва в овертайме принесла «Динамо» победу над СКА в матче КХЛ
Московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
18:20
Фигуристка Тарасова считает неправильной обязательную вакцинацию для участия на ЧМ
Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в дуэте с Владимиром Морозовым, высказалась о возможности вакцинации для участия на чемпионате мира.
18:18
Мозер: на сегодняшний день в России с Тарасовой и Морозовым никто не может сравниться
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер высказала мнение о выступлении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревнованиях спортивных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
18:18
Трамп сравнил выборы в США с голосованием в странах третьего мира
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что выборы президента Соединённых Штатов в этом году походили на голосование в странах третьего мира.
18:09
В Красноярском крае в жилом доме произошёл пожар
В Туруханске на севере Красноярского края в жилом доме произошёл пожар, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
18:06
Фигурист Козловский отметил высокую конкуренцию в парном катании на ЧР
Дмитрий Козловский, выступающий в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Александрой Бойковой, высказал мнение об уровне конкуренции среди дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
18:02
В Белоруссии за сутки зафиксировали 1916 случаев коронавируса
В Белоруссии за прошедшие сутки выявили 1916 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 184 922.
17:59
В Татарстане ограничили движение грузовиков и автобусов из-за непогоды
В Татарстане из-за метели, сильного ветра и возможных снежных заносов вводится временное ограничение на движение автобусов и грузового транспорта, сообщили в региональном главке ГИБДД.
17:52
Бойкова и Козловский — о выступлении на ЧР: давно у нас таких стартов не было, всё давалось тяжело
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали своё выступление в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
17:50
В Словакии рассказали подробности о начале вакцинации от COVID-19
Директор Института по контролю лекарственных средств Словакии Зузана Батёва рассказала подробности о начале вакцинации от коронавируса COVID-19.
17:40
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером» из-за автогола
«Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» сыграли вничью в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:32
Фигуристка Павлюченко назвала бронзу ЧР лучшим подарком на день рождения
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин прокомментировали своё выступление в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
17:32
В Испанию доставили первую партию вакцины Pfizer
Первая партия вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции COVID-19 доставлена в Испанию. Об этом сообщил Минздрав страны.
17:29
Тарасова и Морозов признались, что не верили в свою победу на чемпионате России
Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свою победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
17:20
Президент Чехии призвал граждан вакцинироваться от COVID-19
Президент Чехии Милош Земан призвал жителей страны пройти вакцинацию против коронавируса.
17:17
Фигурист Галлямов назвал возможную причину ошибок в произвольной программе
Александр Галлямов, выступающий в соревнованиях спортивных пар в дуэте с Анастасией Мишиной, прокомментировал их прокат произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
17:11
МИД предложил послу США вакцину в качестве «подарка от Деда Мороза»
Российский МИД предложил американскому послу в Москве Джону Салливану в качестве «подарка от Деда Мороза» вакцину против коронавируса «Спутник V», применение которой в отношении лиц старше 60 лет одобрил Минздрав.
17:06
На Украине в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом
В украинском городе Житомир произошло ДТП, в результате которого перевернулась автоцистерна с газом.
16:56
В Швеции выявили «британский» штамм коронавируса
Руководитель отдела Агентства общественного здравоохранения Швеции Сара Бюфорс заявила об обнаружении на территории страны выявленного в Великобритании штамма коронавируса.
16:53
Тарасова и Морозов стали чемпионами России по фигурному катанию в парах
Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
16:45
СК назвал возможную причину пожара в доме в Нижнем Новгороде
Причиной пожара в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде мог стать отсоединённый жительницей квартиры от газовой плиты шланг. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.
16:41
Роднина — о недовольстве Плющенко судейством: в моё время оценки не обсуждали
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала критические высказывания тренера Евгения Плющенко о судействе на чемпионате России в Челябинске.
16:36
В ОАК рассказали об украденном с «самолёта Судного дня» оборудовании
В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) рассказали об украденном оборудовании с Ил-80, который называют «самолётом Судного дня».
16:31
Мостовой не исключает, что летом Тедеско решит остаться в «Спартаке»
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал решение московского «Спартака» оставить Доменико Тедеско на посту главного тренера команды до конца нынешнего сезона.
16:29
Матч КХЛ был прерван из-за отключения освещения на арене
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским «Автомобилистом» и нижнекамским «Нефтехимиком» был прерван из-за отключения освещения на арене.
16:27
В ЕК заявили о получении всеми странами ЕС вакцины от коронавируса
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны — члены Европейского союза получили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
16:20
В Приморье спасли застрявшего на льду пятнистого оленя
В Приморском крае сотрудники Госохотнадзора спасли пятнистого оленя в Шкотовском районе, который вышел на лёд и не смог вернуться.
16:08
Япония вводит полный запрет на въезд в страну
Правительство Японии приняло решение ввести временный запрет на въезд в страну людей из всех государств мира.
16:02
Арбитр Данченков — о решении суда: очень обидно и очень мерзко
Футбольный арбитр Никита Данченков прокомментировал решение суда по делу об избиении бывшим полузащитником сборной России Романом Широковым.
15:58
В Дагестане открыли памятник умершим от коронавируса медикам
На территории Дагестанского государственного медицинского университета в Махачкале открыли памятник медикам, скончавшимся от коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.
15:49
Поддержку государства получат около 650 кинотеатров и 54 кинокомпании
Федеральную субсидию от государства получат 647 российских кинотеатров и 54 кинокомпании, сообщили в Фонде кино.
15:47
В США за сутки выявили почти 106 тысяч новых случаев коронавируса
В США число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за прошедшие сутки на 105 906.
15:43
Овечкин назвал лучшего партнёра по звену за карьеру
Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кого считает самым сильным партнёром по звену, с которым ему доводилось играть на протяжении карьеры.