Euronews: Аргентина делает ставку на «Спутник V» в борьбе с коронавирусом

В Аргентине началась массовая вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Первыми прививки сделают медработники, учителя и полицейские. Ранее президент страны Альберто Фернандес назвал критику, звучащую в адрес российской вакцины, «элементом геополитической и торговой войны» и подчеркнул надёжность этого лекарства, передаёт Euronews.

Аргентина делает ставку на «Спутник V»: в стране началась массовая вакцинация от коронавируса российским препаратом. Первые 300 тысяч доз предназначены для медработников. Следующие в очереди на прививку — люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, учителя и полицейские.



ЭМАНУЭЛЬ ФЕРРИ, врач: Я очень рад. Думаю, у нас появился шанс — и мы обязаны им воспользоваться. Эту вакцину считают вполне надёжной. Проведённые до сих пор исследования показывают, что побочные эффекты закономерны и ожидаемы.



ПРОХОЖИЙ: Базового, полноценного исследования проведено не было. Но это всё, что у нас есть. Когда ситуация настолько серьёзна, лучше синица в руках, чем журавль в небе.



ПРОХОЖАЯ: Я боюсь побочных эффектов, которые могут проявиться со временем. Я не против вакцины! Но из осторожности и из соображений безопасности мне бы хотелось ещё подождать.



Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес назвал звучащую в адрес российского препарата критику «элементом геополитической и торговой войны». Всего Буэнос-Айрес подписал договор на поставку десяти миллионов его доз, а также одобрил использование вакцин Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.



Дата выхода в эфир 29 декабря 2020 года.