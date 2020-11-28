Euronews: Еврокомиссия оштрафовала на €60 млн фармкомпании из США и Израиля за сговор против потребителей

Еврокомиссия приняла решение наложить штраф в размере €60 млн на фармацевтические лаборатории из США и Израиля, которые, по мнению еврокомиссаров, намеренно задерживали с 2005-го до 2011 года поставки генерической версии лекарства от расстройства сна. Из-за их сговора многие европейцы были вынуждены годами покупать более дорогие аналоги или снотворное, поскольку фармацевты не позволяли более дешёвым медикаментам попасть на рынок, передаёт Euronews.
Еврокомиссия наложила штраф в 60 миллионов евро на две фармацевтические лаборатории за то, что они условились задержать введение в Евросоюзе генерической версии лекарства от расстройства сна. Это израильская Teva и американская Cephalon, их сговор длился с 2005-го по 2011 год. За это время многим европейцам приходилось покупать более дорогие аналоги или снотворное.
Еврокомиссар по антимонопольной политике назвала незаконным то, что фармацевты не позволили проникнуть на рынок ЕС более дешёвым медикаментам.
МАРГРЕТ ВЕСТАГЕР, еврокомиссар по антимонопольной политике: В течение многих лет пациенты, национальные системы здравоохранения и налогоплательщики не могли воспользоваться более низкими ценами — и возможно, также инновациями. Мы даём фармацевтическим компаниям сигнал о том, что отсрочка выпуска дженериков недопустима, в соответствии с законодательством ЕС о конкуренции.
Конфликт возник из-за модафинила — это самый продаваемый продукт лаборатории Cephalon и важное лекарство для пациентов, страдающих нарколепсией. Срок действия защищающих его патентов истёк в 2005 году, но Teva согласилась не поставлять этот дженерик на рынок ЕС, получив за это некоторые деньги.
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