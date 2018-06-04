Mirror: ФИФА сурово наказала футбольную ассоциацию Англии за энергетик «не той марки»

ФИФА оштрафовала футбольную ассоциацию Англии на ₤16 тыс. за то, что один из игроков молодёжной сборной страны выпил энергетик производства компании, не являющейся спонсором международной федерации, сообщает Daily Mirror. При этом сумма штрафа всего на ₤6 тыс. меньше суммы, на которую была оштрафована Россия за расистские оскорбления со стороны болельщиков.

ФИФА оштрафовала футбольную ассоциацию Англии на ₤16 тыс. за то, что один из игроков молодёжной сборной страны выпил энергетик производства компании, не являющейся спонсором международной федерации, сообщает Daily Mirror.

Так, находясь на скамейке запасных во время одной из встреч в рамках чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд, англичанин выпил энергетический напиток Red Bull. Футбольная ассоциация страны была оштрафована, так как официальным напитком ФИФА является Powerade.

Издание отмечает, что подобное решение не вызвало удовольствия у руководства ассоциации, её председатель Грег Кларк намерен обратиться в ФИФА с жалобой на «странное наказание».

При этом сумма штрафа всего на ₤6 тыс. меньше суммы, на которую была оштрафована Россия за расистские оскорбления со стороны болельщиков страны в адрес ряда игроков французской сборной во время товарищеской встречи сборных России и Франции.

Daily Mirror отмечает, что это вызвало озабоченность относительно того, что ФИФА не воспринимает проблему расизма всерьёз.

«ФИФА относится к дискриминации с абсолютной нетерпимостью и принимает серьёзные меры по борьбе с дискриминацией и поощрению многообразия», — заверяют в международной футбольной федерации.