Канцлер Австрии рассказал Welt, что привился бы российской вакциной

Несмотря на высокие показатели заражаемости, Австрия начинает постепенно снимать ограничения, введённые для борьбы с распространением коронавируса. В интервью немецкой газете Die Welt канцлер Себастьян Курц пояснил, что эффективно решить проблему можно только путём вакцинации населения, которая пока идёт медленно из-за нехватки препаратов. При этом он выразил готовность привиться китайской или российской вакциной Sputnik V и наладить их производство в Австрии, если они будут допущены в Европу.

Несмотря на высокие показатели заражаемости, с понедельника в Австрии ослабляется режим ограничения контактов, сообщает немецкая газета Die Welt в своём воскресном издании. По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, такое решение далось его правительству нелегко.

Было решено не только предпринимать осторожные шаги по возвращению к нормальной жизни, но также параллельно вводить более жёсткие правила, например, для въезда в страну, рассказал Курц в интервью немецкой газете. Чтобы пойти в школу или к парикмахеру, нужно сначала сделать тест на коронавирус. Тем не менее, власти Австрии осознают, что политика ослабления ограничительных мер может привести к росту числа заражений.

Единственное решение, которое может действительно помочь в борьбе с коронавирусом, — это вакцинация, полагает канцлер Австрии. Население страны только что прошло через шестинедельный локдаун, и в последние две недели уровень заражаемости не снижался, потому что всё меньше людей придерживались установленных правил и стремились к долгожданной свободе. В таких условиях нет смысла настаивать на продолжении жёстких ограничительных мер, считает Курц.

В интервью Die Welt он выразил надежду что летом ситуация существенно улучшится за счёт вакцинации, и стране удастся в значительной степени вернуться к нормальной жизни. Однако ближайшие месяцы будут крайне трудными. С одной стороны, вакцина поставляется очень медленно. С другой стороны, появляются более заразные мутировавшие штаммы коронавируса.

По словам Курца, Австрия и Германия в целом действуют в этой сфере сходным образом. Справиться с проблемой удастся лишь тогда, когда будет привита достаточная часть населения, но до тех пор по всей Европе наблюдаются серьёзные нарушения основных свобод человека, признал австрийский канцлер. При этом он заметил, что сам устал от карантинных мер и хочет, наконец, выпить пива с друзьями и получить возможность беспрепятственно видеться с родителями и бабушкой.

Идею Урсулы фон дер Ляйен централизованно обеспечить вакциной весь ЕС Курц считает «хорошим проевропейским подходом». Он сообщил, что благодарен Еврокомиссии за то, что та остаётся надёжным партнёром. Разработка вакцины пошла быстрее, чем ожидалось, в том числе благодаря своевременному европейскому финансированию. Проблема только в том, что работа Европейского агентства по лекарственным средствам по вопросу о допуске вакцины чересчур затянута из-за бюрократии. За пределами ЕС вакцины допускались к использованию намного быстрее, подчеркнул канцлер Австрии.

По словам Курца, при необходимости Европа должна быть готова заплатить за вакцину столько, сколько нужно, чтобы покрыть все потребности в соответствующих препаратах. Также он отметил, что сам привился бы китайской или российской вакциной Sputnik V, если они будут допущены в Европу. «В случае с вакцинами речь идёт исключительно об эффективности, надёжности и быстром доступе, не о геополитической борьбе», — убеждён австрийский лидер.

Кроме того, он заверил журналистов в том, что, если российские и китайские вакцины будут допущены для применения в Европе, «Австрия совершенно точно попытается предоставить производительные мощности подходящих для этого местных предприятий». Как подчеркнул Курц, речь о том, «чтобы как можно скорее получить много надёжной вакцины — неважно, кем она разработана».

Что касается отношений с Россией в целом, канцлер Австрии отметил, что при всех расхождениях во взглядах необходимо продолжать диалог с Москвой. Строительство «Северного потока — 2» в интересах не только России, но и многих европейских стран, включая Германию и Австрию. Также в интервью Die Welt Себастьян Курц выразил уверенность, что это «очень позитивный проект» для Европы и высказался в поддержку правительства Германии, твёрдо придерживающегося планов на завершение прокладки газопровода.