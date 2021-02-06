Welt: Австрия поддержала Германию и вступилась за «Северный поток — 2»

Австрия поддержала позицию Германии по «Северному потоку — 2» в спорах по поводу возможности новых антироссийских санкций, пишет немецкая газета Die Welt. Вслед за Ангелой Меркель канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не считает приемлемым связывать дело Навального со строительством газопровода, в котором заинтересованы многие европейские страны.

Канцлер Австрии Себастьян Курц не хочет связывать «Северный поток — 2» с делом Навального, пишет немецкая газета Die Welt. Он потребовал освобождения Навального, однако подчеркнул, что строительство газопровода — в интересах многих европейских стран.

В спорах по поводу российского газопровода «Северный поток — 2» и возможных санкций в отношении России в связи с задержанием Алексея Навального канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию правительства Германии, отмечается в статье. «Я приветствую тот факт, что немецкое правительство продолжает придерживаться «Северного потока — 2», — заявил Курц в беседе с журналистами воскресного издания Die Welt.

По его словам, «Северный поток — 2» — это «европейский проект», и он в интересах многих стран ЕС. «Я не сторонник идеи связывать необходимую реакцию на процесс против оппозиционера Навального со строительством «Северного потока — 2». Тот, кто думает, что новый газопровод — только в интересах России, заблуждается», — подчеркнул австрийский канцлер.

Он уверен, что от этого проекта намного больше выиграют Германия, Австрия и некоторые другие европейские страны. «И нужно следить за тем, чтобы со стороны ЕС не ослабить самих себя, если сейчас выступить против «Северного потока — 2», — настаивает Курц. В целом, этот газопровод он оценивает как «очень позитивный проект».

В то же время необходимо проследить за тем, чтобы соблюдались также и интересы Украины. Также Курц потребовал освобождения Навального и назвал вердикт в его отношении «неприемлемым». Тем не менее, при всех разногласиях, «диалог с Россией» очень важен для ЕС, уверен канцлер Австрии.

После переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном Ангела Меркель ясно дала понять, что не хочет связывать дело Навального со спором по поводу газопровода «Северный поток — 2». В то же время она ничего не имеет против антироссийских санкций в отношении отдельных лиц. «Позиция по «Северному потоку — 2» пока остаётся неизменной», — также подчеркнула Меркель.

Между тем Макрон настаивал на тесных договорённостях между Германией и Францией по поводу российского газопровода. «Я думаю, что по этому проекту, который почти завершён, ничего не может быть объявлено без тесного германо-французского координирования», — заявил президент Франции.

Как отмечает издание, газопровод между Россией и Германией уже практически завершён. Франция относится к этому проекту критически, как и многие другие европейские страны. США выступают против него, используя для этого санкции, потому что они опасаются слишком сильной зависимости Европы от российских поставок газа, пишет немецкая газета.

Во вторник Навальный был приговорён к трём с половиной годам заключения за неоднократное нарушение обязательств во время испытательного срока по прошлому судебному процессу 2014 года, напоминает Die Welt.