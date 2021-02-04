Польский политик: отмена санкций США против «Северного потока — 2» даст России инструмент «газового» давления на Европу

Если Джо Байден всё-таки решится отменить санкции, то строительство «Северного потока — 2» будет завершено и тем самым плачевно отразится на Европе, говорит польский сенатор от партии «Право и справедливость» Мария Коц. В интервью Polskie Radio она выразила своё разочарование тем, что во время предвыборной кампании Байден обещал жёсткий политический курс в отношении Москвы, а теперь действует наоборот, и эта тенденция не предвещает ничего хорошего.
«Из уст западных лидеров очень часто звучат резкие заявления в адрес Владимира Путина, в адрес путинской России. Однакочто касается действий, то здесь явно не хватает последовательности и вовлечённости…», — заявила в беседе с Polskie Radio польский сенатор от партии «Право и справедливость» Мария Коц.
В интервью радиостанции политик также отметила, что скорее всего новый президент США Джо Байден будет проводить более мягкую политику в отношении России. «Мы получаем сообщения, которые не могут не вызывать беспокойство: администрация Джо Байдена хочет отменить санкции, которые были введены в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», — поделилась она.
При этом Коц выдвинула обвинения в адрес Байдена, который, будучи кандидатом в президенты, уверял, что намерен проводить жёсткую политику в отношении России. «Сейчас, являясь президентом, он говорит другое. Если таким будет его президентский срок, то мы будем разочарованы. Мы лично заинтересованы в том, чтобы остановить «Северный поток — 2». Европа рискует стать заложником России», — призывает она.
В беседе она объясняет, что если Байден всё-таки решится отменить санкции, то строительство «Северного потока — 2» будет завершено и оно плачевно отразится на Европе. «Россия легко сможет влиять, она получит мощный инструмент давления на европейские страны. И именно Германия передаст этот инструмент лично в руки России», — подчёркивает сенатор. «Германия подрывает европейскую солидарность, но её уста полны избитых фраз», — резюмирует Мария Коц.
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