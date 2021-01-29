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Biznes Alert: Германия хочет убедить Польшу в правильности «газовой дружбы» с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Германия пытается всеми способами убедить другие страны в своём долгосрочном видении газового рынка в ЕС, в том числе и Польшу, пишут журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Кубик. На портале Biznes Alert они объясняют, что любые уступки, которые взамен за это может потребовать Польша, бессмысленны, потому что в результате они приведут к ещё большей зависимости от Кремля. Куда лучше ей возложить свои надежды на проект Baltic Pipe, который станет для них реальной альтернативой российским поставкам.
Biznes Alert: Германия хочет убедить Польшу в правильности «газовой дружбы» с Россией
Reuters

Новому американскому президенту Джо Байдену следует безоговорочно верить, когда он убеждает, что у США нет никаких экономических причин противодействовать окончанию строительства газопровода «Северный поток — 2», пишут на портале Biznes Alert польские журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Якубик.  

Новый лидер США и его команда объявили о реализации «Нового зелёного курса», подразумевающего молниеносную ликвидацию среди прочего газового и нефтяного сланцевого сектора, нефтеносных песков. «Следовательно, США не будут, а скорее уже не заинтересованы конкурировать с Россией за европейский газовый рынок, у них на то нет никаких «экономических причин». Однако политические причины по-прежнему остаются», — подчёркивают они. 
 
Именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новое правительство прибегнет ко всем возможным инструментам, чтобы убедить других остановить строительство российско-немецкого газопровода. Более того, Блинкен уверяет, что новый американский президент полностью разделяет мнение членов конгресса о том, что этот газопровод сам по себе — плохая идея. Они убеждены в том, что «Северный поток — 2» увеличивает зависимость Европы от российского газа и одновременно угрожает энергетической безопасности европейских стран. Следовательно, новая администрация США полна решимости ввести новые санкции против российско-немецкого проекта. 
 
Германия, в свою очередь, совершенно иначе смотрит на эту противоречивую газовую инициативу. Официальные заявления как канцлера Ангелы Меркель, так и членов её правительства и нового главы ХДС — скорее всего будущего канцлера — Армина Лашета, свидетельствуют о том, что, несмотря на санкции, Германия будет до последнего стоять на защите «Северного потока — 2». 
 
Немецкие власти объясняют, что этот проект жизненно необходим экономике Германии. После его запуска Германия не только перестанет терять десятки миллиардов евро, но и получит прибыль от перепродажи российского газа.
 
Авторы также подчёркивают, что «Северный поток—2» Германия сможет также использовать для создания водородной экономики с нулевым уровнем выбросов. О том, что природный газ станет ключевым источником энергии, необходимой для достижения целей климатической политики, прямо говорят как представители «Газпрома», так и некоторые немецкие политики. Если Германия решится одновременно отказаться от ядерной энергетики и углерода, природный газ станет своего рода топливом на пути к «водородному веку».  
 
В этом плане конец «Северного потока— 2» приведёт к началу поставок СПГ из США. «Это намного дороже и более вредоносно для окружающей среды, но для американцев это, безусловно, хороший бизнес. Для США, под руководством как Трампа, так и Байдена, «Северный поток — 2» —  это вопрос не интересов безопасности, а лишь их бизнеса…» — разъясняют польские журналисты. 
 
В случает если Германии удастся убедить Европу в своём видении исключительной роли «Северного потока — 2» как инструмента климатической политики ЕС, в том числе и Польше придётся изменить свою зависимость от газа из России на водород, производимый на её территории. Импортный водород в 2030 году будет дешевле зелёного, производимого в ЕС. Европа сможет его импортировать из Нидерландов, Норвегии, Северной Африки, а также путём «Северного потока — 2», на что в свою очередь и рассчитывают россияне, отмечают авторы. 
 
Несмотря на всю критику в адрес России Армин Лашет считает, что «Северный поток — 2» должен быть достроен. В качестве примера он рассказал, что Германия уже полвека импортирует газ из России — так было во время холодной войны и так будет и в будущем. Он совершенно уверен в том, что сотрудничество с Москвой хоть и сложно, но необходимо для реализации интересов Германии. По его мнению, завершение проекта не нарушает европейскую солидарность, а он необходим Германии с точки зрения экономики и безопасности. 
 
Журналисты уверены, что «газовый курс» Германии свидетельствует о том, что ХДС намерена любой ценой продолжить политику Ангелы Меркель в плане принципов диалога с Россией. При этом они обращают внимание на то, что хотя может показаться, что Германия в одиночку противостоит Брюсселю, это вовсе не так. Её в большей или меньшей степени поддерживают Чехия и Австрия.
 
Но этого мало, Германия пытается всеми способами убедить другие страны в своём видении газового рынка в ЕС. «Некоторые утечки тайной информации показывают, что они пытаются уговорить даже поляков. Что вы будете делать, когда в конце 2022 года у вас закончится газ и «Ямал» закроется?» — рассказывают авторы. При этом они уверены, что некую стабильность и уверенность в энергетической политике полякам может обеспечить только проект газопровода Baltic Pipe, который станет для них реальной альтернативой поставкам из России после 2022 года. Его строительство пока проходит в соответствии с планом. 
 
«Что можно выторговать у немцев, когда им так нужен «Северный поток — 2»?» — задаются вопросом они. «Это могут быть уступки в климатической политике в пользу угля или по реформе судебной системы в Польше. Однако, возможно, это того и не стоит, потому что согласие на климатическую политику вместе с газом и водородом из России — это не что иное, как рецепт сохранения зависимости от Владимира Путина. Более того, это своего рода уязвимость к его давлению, которое также ограничивает действенный ответ ЕС на враждебные действия кремлёвского режима», — резюмируют на портале Biznes Alert польские журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Якубик. 
  
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