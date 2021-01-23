Министр окружающей среды ФРГ: Германии нужен «Северный поток — 2».

16:58
Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
16:48
Елистратов выиграл золото чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м
Россиянин Семён Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м.
16:42
В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса Санкт-Петербурга рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в городе.
16:41
Драчёв высказался о стрельбе Мироновой на последнем огневом рубеже масс-старта на этапе КМ в Антерсельве
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты гонки с массовым стартом на этапе Кубка мира в Антерсельве.
16:35
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной американского журналиста Ларри Кинга, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
16:27
Иверсен выиграл скиатлон на этапе КМ в Лахти
Норвежец Эмиль Иверсен одержал победу в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Лахти.
16:22
В Саратове из-за падения льда с крыши жилого дома погиб школьник
В СК Саратовской области сообщили, что в Саратове из-за падения льда с крыши жилого дома погиб 11-летний ребёнок.
16:17
Симон выиграла масс-старт на этапе КМ в Антерсельве
Французская биатлонистка Жюлия Симон стала победительницей гонки с массовым стартом на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве.
16:12
Экс-тренер ЦСКА выразил готовность возглавить клуб РПЛ
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что общался с другими командами во время работы в штабе армейцев, и выразил готовность возглавить какой-либо клуб.
16:11
В Екатеринбурге заявили о 14 задержанных на несанкционированной акции
В Министерстве общественной безопасности Свердловской области заявили, что в ходе несогласованной акции в Екатеринбурге были задержаны 14 человек.
16:03
Умер Ларри Кинг
В возрасте 87 лет умер американский телеведущий, автор программ на телеканале RT Ларри Кинг.
15:58
Экс-главкома ВМФ России Громова похоронят 26 января
Бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала флота Феликса Громова похоронят во вторник, 26 января, на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
15:57
Чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе Александер Волкановски заявил, что хотел бы встретиться с
экс-обладателем титула в двух дивизионах ирландцем Конором Макгрегором.
15:47
Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер в возрасте 79 лет, он скончался 22 января, сообщили в пресс-службе зоопарка.
15:44
Овчинников высказался по поводу ухода из ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал свой уход из тренерского штаба армейцев.
15:32
В США за сутки выявили более 186 тысяч случаев коронавируса
В США за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 186 891 человека. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 24 822 604.
15:31
«Химки» объявили о подписании футболиста «Норрчёпинга»
Шведский защитник «Норрчёпинга» Филип Пер Дагерстоль стал игроком подмосковных «Химок».
15:17
Бывший тренер Нурмагомедова: не думаю, что UFC может заставить Хабиба вернуться
Мурат Кештов, первый тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в США, оценил возможность возобновления карьеры российским бойцом.
15:16
В Новосибирске два человека пострадали из-за хлопка газовой смеси
Два человека пострадали в Новосибирске из-за хлопка газовоздушной смеси на станции техобслуживания, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
15:04
Маршан раскритиковал российских хоккеистов «Вашингтона» за нарушение протокола COVID-19
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан подверг критике российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова за нарушение медицинского протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по коронавирусу.
15:02
Плющенко пожаловался на недостаточное финансирование своей академии
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о финансовом положении его академии.
15:01
Роскомнадзор: удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных акциях
В социальных сетях удалено 89% от числа выявленных сообщений с призывами к детям участвовать в незаконных массовых акциях, заявили в Роскомнадзоре.
14:56
Около 30 школьников на Кубани обратились к медикам с отравлением
Около 30 учеников школы №57 в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края обратились к медикам с признаками отравления, сообщили в Крымской межрайонной прокуратуре.
14:55
Боец MMA Василевский уверен, что Макгрегор задавит Порье в предстоящем бою
Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье на турнире UFC 257.
14:50
В МВД прокомментировали несанкционированную акцию в Москве
В Министерстве внутренних дел России прокомментировали несанкционированное мероприятие, которое проходит на Пушкинской площади. Как отметили в ведомстве, в акции принимают участие около 4 тыс. человек.
14:47
Экс-капитан ЦСКА обвинил во лжи бывшего спортдиректора клуба
Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов опроверг слова бывшего спортивного директора футбольного клуба Авалу Шамханова о пагубных привычках игрока.
14:45
СМИ: «Рубин» интересуется футболистом «Сент-Труйдена» Ммае
Казанский «Рубин» проявляет интерес к защитнику бельгийского «Сент-Труйдена» Сами Ммае.
14:43
Захарова рассказала о телефонном звонке от «задержанного на Пушкинской» с просьбой о помощи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о звонке, поступившем ей от человека, которого «задержали на Пушкинской», где проходит несанкционированный митинг.
14:33
Непобеждённый боец UFC уволен за нарушение коронавирусного протокола
Боец смешанных единоборств Оттман Азайтар был отчислен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) после того, как нарушил протокол по охране здоровья и безопасности.
14:30
Польховский рассказал, в чём нужно прибавить сборной России по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением по поводу того, в чём надо прибавлять национальной команде.
14:22
В Краснодаре возбудили дело по факту пожара на цветочном рынке
В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту пожара на цветочном рынке, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
14:14
В «Спартаке» назвали слухами интерес клуба к футболисту «Наполи» Малку
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию об интересе столичного клуба к защитнику итальянского «Наполи» Кевину Малку.
14:09
В Новой Москве задержан подозреваемый в двойном убийстве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин в Новой Москве, его пособника ищут, сообщила РИА Новости старший помощник столичного главка СК Юлия Иванова.
14:07
Жиго: «Спартаку» нужно исправить мелкие ошибки, чтобы стать лучше
Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго поделился ожиданиями от выступления команды текущем сезоне.
14:01
СМИ: Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался принять участие в рекламной кампании, которая направлена на продвижение туризма в Саудовской Аравии.
13:57
Голикова высказалась об идее введения ковид-паспортов
Вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась об идее введения ковидных паспортов для людей, привившихся от коронавирусной инфекции COVID-19.
13:52
Сёмин высказался о перспективах Кокорина в «Фиорентине»
Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что у Александра Кокорина есть шанс закрепиться в основном составе итальянской «Фиорентины».
13:49
МХЛ засчитала техническое поражение «Кузнецким Медведям» в матче с «Омскими Ястребами»
Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) отреагировала на отказ «Кузнецких Медведей» проводить второй матч с «Омскими Ястребами» после драки игроков.
13:39
В «Билайне» и «Ростелекоме» заявили о работе сетей в штатном режиме
В «Билайне» и «Ростелекоме» заявили, что сеть работает штатно, масштабных сбоев нет. Об этом в компаниях сообщили РИА Новости.
13:34
На Сахалине назвали возможную причину пожара в частном доме
Возможной причиной пожара в частном доме в Южно-Сахалинске, в результате которого погибли двое детей, мог стать взрыв электрического котла, заявили в правительстве Сахалинской области.
13:31
Йохауг победила в скиатлоне на этапе КМ в Лахти, Непряева — шестая
Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золото в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.
13:22
МВД пообещало расследовать каждый факт провокации на незаконных акциях
Каждый факт провокационных действий на незаконных акциях будет расследован, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
13:15
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону в Польше
Стал известен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы в польском Душники-Здруе.
13:15
Голикова не рекомендовала вакцинироваться переболевшим коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова пока не рекомендовала вакцинироваться от коронавирусной инфекции переболевшим COVID-19, поскольку иммунитет, в том числе клеточный, сохраняется и способен обеспечить защиту организму при повторной встрече с инфекцией.
13:03
Глава AMC Fight Nights Global дал прогноз на бой между Макгрегором и Порье
Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением по поводу предстоящего поединка между ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье на турнире UFC 257.
13:00
Аксёнов привился от коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что привился от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».
12:46
Названы города — лидеры по росту цен на жильё в России
В центре новостроек федеральной компании «Этажи» рассказали, где в России наблюдается рост цен на новостройки среди городов-миллионников по итогам 2020 года.
12:45
Селихов: попрошусь во вторую команду «Спартака», если не буду проходить в основу
Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов высказался о возможном выступлении за вторую команду красно-белых.
12:39
Умер экс-главком ВМФ России Феликс Громов
Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Феликс Громов скончался в возрасте 83 лет, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
12:28
Голикова назвала наиболее близкую версию происхождения коронавируса
Версия о том, что первоначальным носителем коронавирусной инфекции COVID-19 были летучие мыши, является наиболее близкой к действительности, считает вице-премьер России Татьяна Голикова.