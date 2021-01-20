Deutschlandfunk: Берлин должен увереннее обозначить свою поддержку «Северного потока — 2»

Попытка США предотвратить завершение постройки «Северного потока — 2» является беспрецедентным случаем вмешательства третьей стороны, а также очень недружелюбной попыткой давления, пишет Deutschlandfunk. В связи с этим правительству ФРГ следует решительнее поддержать проект, а не намекать на свою позицию и называть американские санкции «прискорбными», считает издание.

Хорошо, когда есть союзники, предупреждающие об опасности, пишет Deutschlandfunk. Однако существует очень тонкая грань между союзниками, делающими это из бескорыстных побуждений, и союзниками, которые под видом обеспокоенности преследуют собственные интересы.

В лице США Европа и, конкретно, Германия, имеют союзников второго типа, когда речь заходит о «Северном потоке — 2», пишет издание. Сейчас республиканцы и демократы конгресса США отрезают от американского рынка корабль-трубоукладчик и владеющую им российскую фирму, действуя якобы в рамках защиты ФРГ. По мнению Deutschlandfunk, для немецкого правительства, до сей поры придерживавшегося очень сдержанной линии, сейчас самое время ясно дать понять, что Германия чувствует себя не защищённой, а скорее придушенной американскими «дружественными действиями».

Как отмечает издание, попытка предотвратить постройку последних 6% газопровода между Россией и Германией является не только примером невероятной самонадеянности и вмешательства третьей стороны. Это также и крайне недружелюбная попытка давления. Однако правительство ФРГ долгое время вообще не говорило на эту тему, а введение первых санкций лишь назвало «прискорбным»: по мнению Deutschlandfunk, тем самым Берлин проявил слабость.

Случай с отравлением Алексея Навального и вопрос защиты климата предоставляют противникам газопровода в США повод для требований остановки проекта, пишет Deutschlandfunk. Эти темы являются для правительства ФРГ болезненными, однако если Ангела Меркель, Хайко Маас и другие намерены серьёзно воспринять свою позицию, а не намекать на неё, то Берлину следует оказать проекту уверенную поддержку. Новый газопровод прошёл многочисленные проверки и был одобрен в различных странах, в том числе в Германии.

Если сегодня кто-то и показывает Европе, что такое зависимость, то это европейские союзники в Вашингтоне, считает издание. Как отмечает Deutschlandfunk, Германия должна уверенно обозначить свою позицию новой администрации Джо Байдена: в дружелюбном тоне и чётких формулировках.