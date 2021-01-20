Stern: «неприемлемо» и «недопустимо» — в Германии отреагировали на новые санкции США против «Северного потока — 2»

Новые санкции США против «Северного потока — 2» вызвали в Германии бурю негодования, пишет Stern. Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал «неприемлемой» повелительную манеру поведения США в духе «Америка на первом месте». Действия Белого дома раскритиковал и Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его словам, американцы превращают своих союзников в «исполнителей приказов».

Уходящая администрация Белого дома решила в последний момент всё-таки принять новые санкции против «Северного потока — 2», сообщает Stern. Штрафные меры коснуться российской трубоукладочной баржи «Фортуна» и владеющей ею компании «КВТ-Рус». Об этом Вашингтон сообщил в понедельник немецкому правительству и другим европейским партнёрам. «Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление», — заявили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес убеждён, что повелительная манера поведения со стороны США в духе «Америка на первом месте» «неприемлема». Он напомнил, что помимо российских компаний в газовом проекте также задействованы предприятия из Германии, Франции, Нидерландов и Австрии.

В контексте происходящего Хермес поддержал план Еврокомиссии по усилению евро и снижению уязвимости европейских компаний перед угрозой возможных санкций от стран, не входящих союз. Предприятиям нужно обеспечить большую правовую защиту, подчеркнул он. Глава Восточного комитета немецкой экономики напомнил, что проект «Северный поток — 2» финансируется из частных средств и не нарушает действующих европейских законов. То, что рынок ЕС может гарантировать безопасность инвестиций, это важное достижение, и его нельзя ставить под сомнение, добавил он.

В случае же, если российский газ не получится поставлять в Германию, его нужно будет компенсировать импортом сланцевого газа из США, что обойдётся гораздо дороже, а также нанесёт больший ущерб окружающей среде, объяснил Хермес: «Если «Северный поток — 2» остановят, стоит в первую очередь ожидать увеличения цен на газ и электричество для европейских потребителей и промышленности».

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст также назвал «недопустимым» то, как США отстаивают экономические интересы своей газовой промышленности, превращая «так называемых союзников в исполнителей приказов». Он призвал немецкое правительство вызвать поверенного в делах посольства США и «недвусмысленно прояснить свою позицию», потому что немецкий политик опасается, что и новый президент Джо Байден не сможет никак повлиять на агрессивную экономическую политику своей страны.