«В целом экологичнее»: Der Spiegel объяснил, чем российский газ лучше американского

Германия превратилась в «геополитический мячик» в «холодной газовой войне» США и России, пишет Der Spiegel. Обе страны пытаются проникнуть через ФРГ на европейский энергетический рынок, утверждая, что цель их политики — защита климата. «Но так ли это на самом деле?» — задаётся вопросом автор статьи Сюзанне Гётце.

На территории Германии Россия и США ведут «холодную газовую войну», пишет Der Spiegel. Русские и американцы пытаются проникнуть через ФРГ на европейский энергетический рынок. Одни ищут «лазейку» на побережье Балтийского моря в земле Мекленбург-Передняя Померания, чтобы поставлять голубое топливо через «Северный поток — 2», другие — на побережье Северного моря в Нижней Саксонии, чтобы доставлять туда на танкерах сжиженный природный газ (СПГ). В игре Москвы и Вашингтона Германия превратилась в «геополитический мячик», объясняет автор статьи Сюзанне Гётце.

В обоих землях, куда будут поставляться энергоресурсы из России и США, правит Социал-демократическая партия, и её политики активно выступают за импорт газа, так как он, по их словам, помогает в защите климата. «Но так ли это на самом деле?» — задаётся вопросом издание. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe сообщает, что поставки американского СПГ в Германию нанесут окружающей среде большой ущерб. Для прохода мега-танкеров из США нужно будет расширять Эльбу. Груз на их борту чрезвычайно взрывоопасен, а в порту, куда планируется его доставлять, находится большой химический завод. Также поблизости в будущем должно появиться хранилище для ядерных отходов. При этом сам порт граничит с природоохранной зоной.

Пиарщики из газового лобби годами пытаются убедить общественность в том, что природный газ полезен для климата. И их деятельность продолжает процветать, о чём свидетельствует создание а Мекленбурге-Передней Померании «Фонда защиты климата и окружающей среды», призванного помочь в возобновлении строительства «Северного потока — 2». Но и власти в Нижней Саксонии всеми силами продвигают поставки СПГ из США, утверждая, что это важный шаг «на пути к климатически нейтральному обществу». Другими словами, и американцы и русские пытаются убедить людей, что цель их газовой политики — защита климата, объясняет издание.

Однако в действительности основной компонент природного газа метан опасен для окружающей среды, продолжает Гётце. Он ответственен за четверть антропогенных изменений климата. За последние 20 лет концентрация этого газа в атмосфере значительно выросла. Впрочем, учёные пока что мало знают о тех негативных или же положительных эффектах, которые оказывают на природу СПГ или же природный газ, поставляемый по трубопроводу. Многое зависит от того, как именно добываются энергоресурсы, на какое расстояние их транспортируют, и какой переработке потом подвергают. Самая же большая климатическая проблема — это утечка метана из трубопровода и на буровых площадках.

Известно, что при добыче сланцевого газа в США методом гидравлического разрыва пласта используются химикаты, загрязняющие почву и грунтовые воды. К тому же для доставки голубого топлива используется большое количество дополнительной энергии. Газ сначала охлаждают, чтобы преобразовать его в жидкую форму, а потом на терминалах производится процесс регазификации. В случае с российским газом точных данных об объёмах утечки метана при его транспортировке и добыче также нет, но в целом он считается более экоголичным. Эмиссии ниже, но по мере увеличения расстояния транспортировки климатический баланс ухудшается.

Сторонники увеличения импорта газа также часто обосновывают свою позицию тем, что в ближайшие годы энергетические потребности ЕС будут расти. Однако проблема заключается в том, что в своих подсчётах Брюссель ссылается не на свои собственные данные, а чужие прогнозы. В Европейской счётной палате убеждены, что имеющиеся цифры сильно завышены. Очевидно только одно — к 2050 году ЕС должен полностью отказаться от ископаемых энергоресурсов, в том числе и природного газа, заключает издание.