Немецкий политик: критика в адрес «Северного потока — 2» зачастую основана на предрассудках о России

Новый фонд по защите окружающей среды и завершению строительства «Северного потока — 2» является реакцией на попытку США остановить уже почти готовый газопровод, заявила премьер Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг в своём интервью RND. Премьер отметила, что газопровод станет важным элементом в переходе Германии на альтернативные источники энергии, а также подчеркнула, что многие критики проекта основывают своё мнение не на фактах, а на предрассудках в отношении России.

Создание фонда для завершения постройки «Северного потока — 2» не является способом обойти американские санкции, заявила премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг в своём интервью RND. По словам Швезиг, это реакция на попытку США остановить уже почти готовый газопровод: кроме того, основной целью фонда является защита окружающей среды.

Как отмечает Швезиг, постройка газопровода никак не противоречит цели по защите окружающей среды, поскольку это важная часть отказа от угля и перехода к альтернативным источникам энергии. В следующем году Германия полностью откажется от атомной энергии, а к 2038 году планирует остановить все ТЭС. «Газ нужен нам, как минимум, на время переходного периода, в качестве переходного источника энергии, поскольку мы пока не имеем достаточного количества ветряных и солнечных электростанций», — приводит издание слова премьера.

Швезиг подчеркнула, что Мекленбург — Передняя Померания проинформировала правительство ФРГ о создании фонда, притом что решение о его формировании было полностью самостоятельным. Премьер также заявила, что рассчитывает на то, что в первых переговорах с новым правительством США Берлин чётко обозначит вопрос о снятии санкций с предприятий, связанных с постройкой газопровода.

Многие из тех, кто критикует «Северный поток — 2», основываются не на фактах, а на своих предубеждениях в отношении России, отмечает Швезиг. «Если бы газопровод был из Скандинавии, а не из России, то и критики было бы куда меньше», — приводит RND слова Швезиг. При этом премьер отмечает, что 80% населения Мекленбурга — Передней Померании хотят хороших отношений с Россией и выступают за российско-немецкое сотрудничество.