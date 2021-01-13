Никакой солидарности: в польском правительстве раскритиковали Германию за поддержку «Северного потока — 2»

Сегодня Германия, которая пытается любой ценой достроить вместе с Россией «Северный поток — 2», по сути, наносит удар по странам Центральной и Восточной Европы, которым этот газопровод явно навредит, уверен заместитель министра государственных активов Польши Матчей Малецкий. Он считает, что желание Берлина избежать санкций США в итоге выльется в крах энергетической солидарности ЕС.

«Форсируя всеми силами окончание строительства газопровода «Северный поток — 2», Германия нарушает энергетическую солидарность Европы. Попытка использовать некоторые инструменты для завершения «Северного потока — 2» обходным путём, попытка избежать санкций США — это удар не только в отношении энергетического сообщества нашей части Европы. Россия использует энергоресурсы для оказания политического влияния на другие государства. Сегодня Германия, которая пытается любой ценой достроить совместный с Россией газопровод, выступает против стран Центральной и Восточной Европы, которым этот газопровод явно навредит», — так замминистра государственных активов Польши Матчей Малецкий прокомментировал попытки региональных властей Германии завершить строительство газопровода.

Речь идёт о шагах национального парламента земли Мекленбург — Передняя Померания. Власти этой федеральной земли намерены осуществить завершение германо-российского проекта при поддержке Фонда защиты климата, рассказывает Radio Maryja.

Недавно они поспособствовали созданию этого национального фонда, который кроме оказания поддержки экологическим проектам смог бы закупать элементы конструкций и оборудование, необходимые для завершения строительства «Северного потока — 2». Всё указывает на то, что таким путём они попытаются в очередной раз обойти санкции США, введённые в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, резюмирует Radio Maryja.