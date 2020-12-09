TVN24: «Северный поток — 2» не остановить — он не станет «осиротевшим капиталом» «Газпрома»
Немецкое побережье Балтийского моря, работы по строительству противоречивого газопровода «Северный поток — 2» вновь начались полным ходом. Местные жители убеждены в том, что запуск инвестиции — это лишь вопрос времени.
НЕМЕЦКИЙ ЖИТЕЛЬ: Осталось проложить только 120 километров. Что может остановить это строительство?! Здесь в порту всё готово. Есть трубы, есть рабочие, которым обеспечен ночлег на судне.
Работы при строительстве газопровода, которые проводились швейцарской компанией, были прерваны в прошлом году из-за угрозы введения американских санкций. Тогда российский «Газпром» заявил, что самостоятельно завершит его строительство. И именно сейчас, когда российская баржа «Фортуна» поставляет очередные трубы для прокладки вдоль немецкого побережья, американское посольство в Берлине призывает правительство к незамедлительному прекращению работ. Исполняющая обязанности посла в Германии Робин Куинвилл заявила, что наступило время для того, чтобы Германия и ЕС объявили мораторий на строительство газопровода, и это стало бы чётким сигналом, что Европа больше не будет мириться с постоянным агрессивным поведением России.
В Германии у газопровода «Северный поток — 2» всё больше противников. Сомнения усилились после попытки отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Крупнейшее издание в стране Bild прямо называет «Северный поток — 2» газопроводом Путина. В сентябре правительство Ангелы Меркель не исключало введения санкций в отношении противоречивого проекта.
ВОЙЦЕХ ЯКУБИК, портал Biznesalert.pl: Всё больший круг политиков, представителей неправительственных организаций подчёркивает, что «Северный поток — 2» — это больше долларов на танки для Путина, разъезжающие по Украине. «Северный поток — 2» — это уже раскол внутри Европейского союза и в НАТО, даже пока строительство проекта не было завершено.
Смысл стоящей около 10 миллиардов долларов инвестиции оказался под знаком вопроса после санкций, введённых Дональдом Трампом. «Газпром» после американских выборов пытается убедить немцев и россиян в том, что после смены власти Америка будет более снисходительна.
Ссылки по теме
-
Немецкий дипломат: в отношении России для Германии важны и санкции, и диалог
-
Польский эксперт: не стоит питать иллюзий — остановить «Северный поток — 2» мы не сможем
-
Немецкий депутат: стабильность в России означает меньше проблем для всех европейцев
-
Фон дер Ляйен: надежды на улучшение отношений с Россией благодаря «Северному потоку — 2» испарились