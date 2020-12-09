TVN24: «Северный поток — 2» не остановить — он не станет «осиротевшим капиталом» «Газпрома»

После долгого перерыва «Газпром» самостоятельно возобновил строительство противоречивого газопровода «Северный поток — 2». Концерн пытается убедить немцев и россиян в том, что после смены власти США будут более снисходительны к проекту. В этом не сомневаются и местные немцы: они уверены, что газопровод будет запущен, а не станет пустой дорогостоящей трубой, сообщает TVN24.

Немецкое побережье Балтийского моря, работы по строительству противоречивого газопровода «Северный поток — 2» вновь начались полным ходом. Местные жители убеждены в том, что запуск инвестиции — это лишь вопрос времени.



НЕМЕЦКИЙ ЖИТЕЛЬ: Осталось проложить только 120 километров. Что может остановить это строительство?! Здесь в порту всё готово. Есть трубы, есть рабочие, которым обеспечен ночлег на судне.



Работы при строительстве газопровода, которые проводились швейцарской компанией, были прерваны в прошлом году из-за угрозы введения американских санкций. Тогда российский «Газпром» заявил, что самостоятельно завершит его строительство. И именно сейчас, когда российская баржа «Фортуна» поставляет очередные трубы для прокладки вдоль немецкого побережья, американское посольство в Берлине призывает правительство к незамедлительному прекращению работ. Исполняющая обязанности посла в Германии Робин Куинвилл заявила, что наступило время для того, чтобы Германия и ЕС объявили мораторий на строительство газопровода, и это стало бы чётким сигналом, что Европа больше не будет мириться с постоянным агрессивным поведением России.



В Германии у газопровода «Северный поток — 2» всё больше противников. Сомнения усилились после попытки отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Крупнейшее издание в стране Bild прямо называет «Северный поток — 2» газопроводом Путина. В сентябре правительство Ангелы Меркель не исключало введения санкций в отношении противоречивого проекта.



ВОЙЦЕХ ЯКУБИК, портал Biznesalert.pl: Всё больший круг политиков, представителей неправительственных организаций подчёркивает, что «Северный поток — 2» — это больше долларов на танки для Путина, разъезжающие по Украине. «Северный поток — 2» — это уже раскол внутри Европейского союза и в НАТО, даже пока строительство проекта не было завершено.



Смысл стоящей около 10 миллиардов долларов инвестиции оказался под знаком вопроса после санкций, введённых Дональдом Трампом. «Газпром» после американских выборов пытается убедить немцев и россиян в том, что после смены власти Америка будет более снисходительна.

НЕМЕЦКИЙ ЖИТЕЛЬ: Я не думаю, что позиция Байдена будет настолько же решительной, как у Трампа. Трамп сделал много заявлений, но это не принесло особых результатов. Строительство будет продолжаться. Это ясно.

Ничего более ошибочного — в Америке в плане немецкого газопровода царит сверхпартийное согласие. В четверг сенат и палата представителей согласовали объём бюджета на оборону, который включает в себя дополнительные санкции, которые могут быть введены в отношении компаний, вовлечённых в проект «Северный поток — 2», — страховщиков, инспекторов или учреждений, осуществляющих сертификацию газопровода.

ВОЙЦЕХ ЯКУБИК: Этот проект может стать «осиротевшим капиталом» «Газпрома», если вдруг окажется, что многомиллиардная большая труба будет пустовать.

Российский «Газпром» возобновил строительство немецкого отрезка газопровода, несмотря на то что пока неизвестно, когда и вообще будут ли возобновлены работы на датских водах. Поэтому этот шаг России пока что следует рассматривать исключительно в пропагандистских категориях.

Якуб Лоска, TVN24 Bis.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2020 года.