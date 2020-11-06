Немецкий депутат: стабильность в России означает меньше проблем для всех европейцев

Политическая и экономическая стабильность в России безусловно находится в интересах Европы, ведь если во время президентства Владимира Путина случился серьезный экономический кризис, то Кремль стал бы проблемой для всех европейцев, уверен немецкий депутат Юрген Харди. Следовательно, в беседе с Dziennik Gazeta Prawna он призывает европейцев вести очень разумный диалог с Россией и не лениться лишний раз взвесить свои аргументы.

«Любой президент США может рассчитывать на открытость сердец и умов европейцев. Мы должны лишиться иллюзий на счёт того, что мы можем изменить мир к лучшему без активного участия Америки. Совершенно напротив, только вместе с ней мы сможем направить мировые дела в правильное русло. Это касается как климатической политики, так и конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке», — так на вопрос о том, что новоизбранный президент США должен услышать от Ангелы Меркель ответил немецкий депутат Юрген Хардт.

В беседе с Dziennik Gazeta Prawna он также выразил надежду на то, что правительство Германии заявит о своей готовности к переговорам о справедливом распределении нагрузки по НАТО, международной торговле, климате и совместной стратегии в отношении Китая.

«Вашингтону нужны европейцы в проведении политики в отношении Пекина и в вопросах торговли. Вместе мы намного сильнее, чем по отдельности», — констатировал депутат.

В интервью он отметил, что президент Дональд Трамп не был заинтересован в этом сотрудничестве, однако он рассчитывает на перемены и прогресс в этом деле. «Это Америке нужна поддержка в плане осуществления её политики в отношении Китая», — подчеркнул он.

Юрген Харди также признал, что для Германии Китай стал серьёзным противником, ведь он использует экономическую мощь в политических целях. «Это не имеет ничего общего с нашей идеей о свободной и справедливой торговли», — доходчиво объяснил он. Поэтому Германия готова нести экономические потери, чтобы стать менее зависимой от китайского партнёра и занять более жесткую позицию в отношениях с Пекином.

На провокационный вопрос издания о том, что думает депутат о противоречивом российско-немецком газопроводе «Северный поток — 2» он ответил следующее: «В случае с Россией мы должны разумно взвесить наши аргументы. Политическая и экономическая стабильность в этой стране находится в интересах Европы. Если бы при Владимире Путине случился серьёзный экономический кризис, Кремль стал бы проблемой для всех европейцев. С другой стороны, мы конечно хотим, чтобы Россия вернулась на путь демократии», — резюмировал в беседе с Dziennik Gazeta Prawna немецкий депутат Юрген Хардт.