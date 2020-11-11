Польский эксперт: не стоит питать иллюзий — остановить «Северный поток — 2» мы не сможем

Штрафы польского антимонопольного регулятора UOKiK не окажут существенного влияния на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», уверен польский эксперт Шимон Кардащ. В беседе с Interia он объясняет, что к моменту завершения судебного разбирательства, которое явно затянется на долгие месяцы, если не годы, газопровод будет уже готов, да и сейчас на отказ инвесторов рассчитывать уж точно не стоит.

Степень завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» оценивается в 94%. В немецкий порт Мукран, где находится логистический терминал и склад будущих инвестиций, прибыли очередные российские суда, сообщает на портале Interia польская журналистка Моника Борковская.

Она отмечает, что появившаяся информация о передвижении российских судов может свидетельствовать о том, что «Газпром» на самом деле проводит подготовку к завершающим работам по строительству газопровода. И хотя осталось проложить всего 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах, неизвестно, не станут ли погодные условия помехой к незамедлительному приступлению к работам.

Журналистка также обращает внимание на озабоченность России тем, насколько избрание нового президента США Джо Байдена скажется на судьбе газопровода. С одной стороны, раз Байден не имеет отношения к американской нефтегазовой отрасли, российская сторона вполне может рассчитывать на смягчение американской позиции и уступить в возможном торге, отмечает автор. С другой стороны, во время президентской кампании штаб Джо Байдена направил польским СМИ информацию, согласно которой уже избранный президент США намерен и далее сдерживать «Северный поток— 2» и укреплять энергетическую независимость Европы, напоминает она.

Проект газопровода, проложенного по дну Балтийского моря, напрямую соединяющего Россию с Германией, с самого начала вызвал споры и наталкивался на множество препятствий. Сначала польский антимонопольный регулятор UOKiK не дал своё согласие на создание консорциума компаний, финансирующих строительство. Затем возникли проблемы с получением разрешений на строительство и появилась газовая директива ЕС.

Однако среди всех помех самой действенной оказалась реакция американцев, которые ввели санкции в отношении подрядчиков на строительные работы на «Северном потоке — 2», в результате чего швейцарская компания Allseas, прокладывающая газопровод, остановила свои работы. Затем россияне решили сами завершить строительство при помощи судна-трубоукладчика «Академик Черский», которое сначала должно было пройти модернизацию. Однако и далее одним из самых нервных моментов выступает вопрос страхования работ — западные страховые компании боятся попасть в санкционный список США, объясняет Борковская.

Она также напоминает, что месяц назад польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» на сумму $7,6 млрд и более чем на $61 млн европейские компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, выступающие в качестве партнёров в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Затем «Газпром» сообщил, что принципиально не согласен с позицией UOKiK, а после этого компании подали апелляцию в Суд по конкуренции и защите прав потребителей. Они также смогут прибегнуть к помощи Апелляционного суда и институций ЕС. Скорее всего, они воспользуются этой возможностью, уверена польская журналистка.

В свою очередь, эксперт из Центра восточных исследований Шимон Кардащ считает, что действия UOKiK не окажут существенного влияния на подход «Газпрома» к этой инвестиции. В беседе с порталом он объясняет, что к моменту завершения судебного разбирательства вокруг строительства газопровода он будет уже готов. Тяжба может продлиться несколько месяцев или даже лет, в то время как осталось проложить около 150 км труб, то есть 6% от всего проекта. «Сложно представить, чтобы инвесторы отказались от продолжения строительства на финальной стадии», — подчёркивает он.

«Сроки окончания строительства зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке», — заявила в середине октября генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова. «Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него», — объяснила она.

Строительство газопровода должно было завершиться до конца 2019 года, но сейчас это не имеет значения, потому что «Газпрому» некуда торопиться, считает автор статьи. Газовый концерн подписал транзитное соглашение с Украиной до 2024 года и располагает альтернативными маршрутами транзита газа. Более того, пандемия коронавируса привела к падению спроса на газ в Европе, которая на настоящий момент располагает значительными запасами сырья, резюмирует на портале Interia польская журналистка Моника Борковская.