Telepolis: «Северному потоку» быть — Берлин поставил точку в спорах о газопроводе

Немецкое правительство впервые открыто и однозначно выступило против остановки строительства «Северного потока — 2», пишет Telepolis. В заявлении Министерства экономики и энергетики Германии говорится, что власти даже не рассматривают правовые возможности отказа от газопровода, а также вытекающие из этого компенсационные требования. Для Берлина эти вопросы носят лишь «гипотетический характер», написано в документе.
Немецкие власти впервые заняли абсолютно однозначную позицию в вопросе «Северного потока — 2», пишет Telepolis. В официальном заявлении Министерства экономики и энергетики Германии говорится, что власти не рассматривают правовые возможности остановки строительства газопровода, а также вытекающие из этого компенсационные требования. «Для немецкого правительства эти вопросы носят гипотетический характер», — написано в документе.
До этого в интервью немецким СМИ отравленный российский блогер Алексей Навальный призвал Берлин выйти из энергетического проекта. Он также назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера «мальчиком на побегушках» у главы Кремля Владимира Путина. Немецкий политик председательствует в комитете акционеров Nord Stream, а также совете директоров «Роснефти», напоминает издание.
Теперь же в ответ на его требования Министерство экономики и энергетики заявило, что прокладка газопровода уже практически полностью утверждена, а станция в коммуне Лубмин для приёма голубого топлива и его передачи в сеть магистральных трубопроводов уже построена. Это заявление в корне противоречит требованиям немецкой партии зелёных, а также некоторых политиков из Христианско-демократического, а также Христианско-социального союзов, выступающих за отказ от «Северного потока — 2».
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