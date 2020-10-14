NYT: «Путин не простит» — антироссийский крен Германии грозит непредсказуемыми последствиями

Долгое время Германия по отношению к России действовала по принципу «преобразования через сближение», однако в последние недели политика Берлина очень сильно напоминает конфронтацию. Как пишет автор The New York Times, в современных политических реалиях невозможно догадаться, что будет происходить дальше, поэтому Германии нужно это держать в уме и решать, как она будет на это реагировать.

В течение многих лет во взгляде Германии на Россию господствовал подход, известный под названием «Преобразования через сближение». Он оформился еще в 1960-е годы и целью его было снизить напряжённость холодной войны. Такая стратегия действовала на протяжении десятилетий, однако, как пишет автор The New York Times, сегодня Владимир Путин «взял на вооружение национал-ревизионизм и ужесточил свою авторитарную власть в стране», и в данных условиях эта политика стала казаться намного менее эффективной.

В последние недели именно ФРГ помогла спасти Алексея Навального и обвинила Москву в его отравлении. Германия также устроила встречу по высшему разряду лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской. Кроме того, Берлин настаивает на введении санкций против российских официальных лиц. Всё это, уверена автор материала, в совокупности очень сильно напоминает конфронтацию, однако нужно понять: Германия настраивается против России или враждебность последних недель не следует воспринимать всерьёз.

В Германии сегодня налицо разногласия по вопросу о том, как относиться к России. В последние недели инициативу перехватили «ястребиные» политики, однако страна не собирается полностью разрушать свои отношения с Россией — по крайней мере пока.

Наиболее наглядно это проявляется в дебатах на тему газопровода «Северный поток — 2». По мнению США и большинства европейских стран, это очередная попытка расширить российское влияние. По мнению Украины и восточных соседей Германии, проект даст России опасную возможность контролировать поставки энергоресурсов в регион. После ситуации с Навальным министр иностранных дел Германии Хайко Маас поставил проект под сомнение, заявив: «Я надеюсь, что Россия не вынудит нас изменить свое отношение к «Северному потоку — 2». Его высказывание поддержала и канцлер Ангела Меркель, однако на этом дело и закончилось: правительство, по всей видимости, дало задний ход, и строительство продолжается.

Если остановить строительство, то возникнут существенные риски. Будет ответная и весьма дорогостоящая судебная тяжба, будут также неизбежные политические последствия. Но вот что самое важное: если «Северный поток — 2» будет остановлен, это будет чёткий и недвусмысленный сигнал о том, что Германия настроилась против России.

«Германия не сможет всё время спускать ситуацию на тормозах. Конфронтация зашла уже слишком далеко. Путин не забудет и не простит действия последних недель. Сегодня Россия борется с коронавирусом, а у её соседей то и дело вспыхивают конфликты. В такой обстановке невозможно догадаться, что будет происходить дальше. Германия должна быть готова к этому, и ей надо знать, как она будет реагировать», — заключает автор The New York Times.