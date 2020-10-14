NYT: «Путин не простит» — антироссийский крен Германии грозит непредсказуемыми последствиями
В течение многих лет во взгляде Германии на Россию господствовал подход, известный под названием «Преобразования через сближение». Он оформился еще в 1960-е годы и целью его было снизить напряжённость холодной войны. Такая стратегия действовала на протяжении десятилетий, однако, как пишет автор The New York Times, сегодня Владимир Путин «взял на вооружение национал-ревизионизм и ужесточил свою авторитарную власть в стране», и в данных условиях эта политика стала казаться намного менее эффективной.
В последние недели именно ФРГ помогла спасти Алексея Навального и обвинила Москву в его отравлении. Германия также устроила встречу по высшему разряду лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской. Кроме того, Берлин настаивает на введении санкций против российских официальных лиц. Всё это, уверена автор материала, в совокупности очень сильно напоминает конфронтацию, однако нужно понять: Германия настраивается против России или враждебность последних недель не следует воспринимать всерьёз.
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