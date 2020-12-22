Польский политолог: остановить «Северный поток — 2» могли только США, но теперь и им это не под силу

Чёрные тучи, которые вместе с санкциями США нависли над будущим газопровода «Северный поток — 2» расступаются, говорит польский политолог Кшиштоф Кавенцкий. В беседе с Nasz Dziennik он объясняет, что энергетической солидарности нет не только в Германии, но и во всём ЕС, который совершенно пассивен по отношению к этому угрожающему безопасности Европы проекту.

Уже в 2015 году, когда началось строительство газопровода «Северный поток — 2», некоторые эксперты отмечали, что у ЕС нет никаких шансов остановить этот проект, рассказывает в беседе с Nasz Dziennik польский политолог Кшиштоф Кавенцкий. В интервью он объясняет, что единственная надежда в этом вопросе возлагалась на США с их решительной и однозначной позицией. «Однако санкции США лишь на некоторое время приостановили сооружение газопровода, строительство которого на тот момент было уже практически завершено. Следовательно возобновление прокладки газопровода меня нисколько не удивляет», — отмечает эксперт.

По его мнению, слова Владимира Путина о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» практически завершено — воплощаются в реальность. Более того, по всей видимости, немецкие политики тоже хотят этого, ведь даже дело по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального не повлияло на позицию Берлина в этом вопросе. Он не раз давал понять, что даже без помощи со стороны зарубежных партнёров «Северный поток — 2» будет достроен. «И, как отчётливо видно, Германия и Россия последовательно идут к этому», — добавляет он.

В беседе он прогнозирует, что после 20 января — присяги Джо Байдена — следует ожидать усиления активности лобби Германии среди американских демократов. «В любом случае с согласия США или без него Германия сделает всё возможное, чтобы довести до конца строительство этого совместного российско-немецкого газового проекта», — подчёркивает политолог.

В беседе он отмечает, что ведущие немецкие политики всеми силами защищают «Северный поток — 2» и декларируют оказание всей необходимой помощи российской стороне в завершении строительства. «Так что вопрос состоит только в том, когда это произойдет. Также прошу обратить внимание на то, что в Европе, кроме Польши и Прибалтики, никто не выступает против запуска «Северного потока —2», будто они не осознают, что после завершения этого российско-германского проекта они де-факто станут зависимы от российского газа», — отмечает Кавенцкий.

Поэтому, по его мению, неэффективность американских санкций объясняется прежде всего отсутствием европейской солидарности по вопросу газопровода. «Всё указывает на то, что скорее всего чёрные тучи, нависшие в конце 2019 года над строительством газопровода «Северный поток — 2» вместе с санкциями США, сейчас расступаются», —констатирует политолог.

Он также обращает внимание на то, что единственной страной, которая теоретически могла остановить строительство второй ветки газопровода, были США, но по всей видимости это уже осталось в прошлом. Он уверен, что санкции США были введены слишком поздно: в финальной стадии президентского срока Дональда Трампа. Более того, санкции были направлены только на компании, принимающие учатие в строительстве газопровода, а не продающие газ, поэтому изначально не стоило рассчитывать на их эффективность, ведь «Северный поток — 2» был уже практически готов.

Кавенцкий считает, что хоть Германия и надеется на то, что новый хозяин Белого дома будет более открыт к диалогу, тем не менее, по его мнению, позиция США в этом вопросе вряд ли изменится. Джо Байден и его команда уже в прошлом были критически настроены по отношению к строительству второй ветки, более того, это они упрекали Дональда Трампа в слишком снисходительной политике в отношении Владимира Путина.

«Американская дипломатия осознаёт, что монополия «Газпрома» на поставки газа лишь поспособствует стремлениям России по расширению её влияния в Центральной и Восточной Европе и тем самым ограничит возможности американской политики в этом направлении», — объясняет политолог.

«Более значимыми для американцев могут оказаться экономические вопросы. Я думаю, что Джо Байден, впрочем как и Дональд Трамп, будет заинтересован в поставках сжиженного природного газа из США в Польшу и другие европейские страны», — добавляет он.

В беседе эксперт в очередной раз утверждает, что энергетической солидарности как со стороны Германии, так и во всём ЕС, просто не существует. «С одной стороны, ЕС предложил ввести санкции в отношении России за присоединение Крыма*, а с другой стороны — он совершенно пассивен в отношении строительства второй нитки газопровода, соединяющего Россию с Германией по дну Балтийского моря», — подчёркивает он.

Кавенцкий согласен с тем, что Германия стоит одной ногой в Брюсселе, а другой в Кремле. «Стратегия немецкой политики заключается в построении своей державной политики в Европе, опирающейся на «две ноги» — Россию и ЕС. Проект «Северный поток — 2» — наилучший тому пример. Примечательно также то, что строительство «Северного потока — 2» началось вскоре после аннексии Крыма Россией», — отмечает он.

По мнению польского политолога завершение строительства «Северного потока — 2» повлечёт за собой укрепление политических и экономических отношений между Москвой и Берлином, а также раскол внутри ЕС на страны «старого ЕС», которые подчиняются диктату Берлина, и страны Центрально-Восточной Европы, для которых независимость, в том энергетическая, представляет особо большое значение.

В свою очередь, для Польши это станет очередным доказательством того, что её геостратегическое положение между Германией и Россией нисколько не изменилось. «Сотрудничество Германии и России всегда приводило к оспариванию независимости и даже территориальной целостности нашего государства. В краткосрочной перспективе завершение проекта «Северный поток — 2» представляет собой угрозу энергетической, а потенциально и политической безопасности Польши», — резюмирует в беседа с Nasz Dziennik польский политолог Кшиштоф Кавенцкий.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

