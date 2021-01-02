Die Presse: «Северный поток — 2» выходит на финишный рывок

В середине января строители «Северного потока — 2» выходят на «финишный рывок», сообщает Die Presse. Осталось достроить всего 150 км трубопровода. Но санкции США могут замедлить процесс. Однако в Германии убеждены, что нельзя идти на поводу у американцев. «Нет смысла говорить о европейском суверенитете, если под этим понимается, что в будущем мы будем поступать только так, как хочет этого Вашингтон», — заявил глава немецкого МИД Хайко Маас.
В середине января должны возобновиться работы по строительству «Северного потока — 2», пишет Die Presse. Российские и немецкие политики надеятся, что многомиллиардный проект получится завершить в кратчайшие сроки. Незадолго до Рождества в компании Nord Stream 2 AG объявили, что работы над 2,6 км участком в исключительной экономической зоне Германии закончены. Трубопровод готов на 94% и остался последний «финишный рывок» в 150 км.
Строительные работы начнутся 15 января у берегов Дании. В них будет задействован трубоукладчик «Фортуна». На помощь придут и другие корабли в Балтийском море. Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг рада подвижкам в реализации проекта: «Германия правильно делает, что отказывается от ядерной и угольной энергетики. Поэтому наряду с развитием возобновляемых источников энергии нам также необходим газ как переходная технология». По её словам, голубое топливо очень важно для «энергетического поворота» и соответственно защиты климата.
Новые санкции, которыми угрожают США, могут задержать строительство, но точно не остановить, продолжает Die Presse. Такое поведение американцев пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «неприкрытой ковбойской рейдерской» атакой. В России считают, что «Северный поток — 2» — это исключительно экономический проект, выгодный для Германии и обеспечивающий энергетическую безопасность.
США уже давно пытаются помешать его реализации, угрожая штрафными мерами предприятиям, задействованным в строительстве трубопровода. В Белом доме утверждают, что из-за него немцы попадают в слишком большую энергетическую зависимость от России. Другие же обвиняют американцев в желании навязать Европе свой сжиженный природный газ. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что Берлин не должен идти на поводу у Вашингтона: «Нет смысла говорить о европейском суверенитете, если под этим понимается, что в будущем мы будем поступать только так, как хочет этого Вашингтон».
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