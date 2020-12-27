NZZ: при Байдене Германию ждёт «тёплый душ из уважения и дружбы», но разногласия никуда не денутся

При новом президенте США Джо Байдене климат в отношениях Берлина и Вашингтона улучшится, пишет Neu Zürcher Zeitung. Германию ждёт «тёплый душ из уважения и дружбы», считает американский экс-посол в ФРГ Джон Корнблум, но ключевые разногласия никуда не денутся. И, чтобы их преодолеть, обеим странам понадобится общее стратегическое видение в самых разных вопросах.

Когда новость об избрании президентом США кандидата от демократов Джо Байдена достигла Берлина, там «вздохнули с облегчением», пишет Neu Zürcher Zeitung. В Германии надеются, что с ним разрушенные отношения двух стран получится восстановить. Ещё же четыре года при главе Белого дома Дональде Трампа не сулили ничего хорошего. Они стали бы лишь продлением «ледникового периода», отмечает автор статьи.

Никогда со времён окончания Второй мировой войны отношения США и ФРГ не были такими плохими как при нынешнем американском президенте, продолжает швейцарское издание. Это касается и межличностного контакта глав государств, ведь канцлер Германии Ангела Меркель не смогла поладить с республиканцев. К тому же среди немцев усилился антиамериканизм: для них Трамп стал большей угрозой для мира, чем президент России Владимир Путин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын или председатель КНР Си Цзиньпин. Даже бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль сказал, что США ведут себя как «подлая сверхдержава».

Президентство же Байдена должно помочь преодолеть кризис в отношениях, к которому привело «трансатлантическое отчуждение», пишет автор. «Байден — проевропейский политик. Он будет консультировать и слушать. Улучшится климат. У некоторых может сложиться впечатление, что между США и Германией вновь всё наладилось, но нет, это не так», — предупреждает американский экс-посол в Берлине Джон Корнблум.

Конечно, поначалу немцы ощутят «тёплый душ из уважения и дружбы», но ключевые разногласия останутся, предостерегает он. Это касается выработки совместного подхода в развитии цифровых технологий и единой политики в отношениях с Россией и Китаем, вопроса прекращения строительства газопровода «Северный поток — 2», а также пацифистского нежелания Германии вносить достаточный вклад в деятельность НАТО, перечисляет Корнблум.

Профессор кафедры безопасности и стратегических исследований в Боннском университете Ульрих Шлие убеждён, что теперь у Германии наконец-то появилась возможность сотрудничать с США по принципу «партнёрство в лидерстве». Но для этого обеим странам необходимо общее стратегическое видение в геоэкономических вопросах, а также сферах безопасности, экологии, энергетики, образования и логистики. Эксперт считает, что наступило время для «мощного рывка»: «Простой или нежелание что-либо менять приведут в тупик».