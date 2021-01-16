Biznes Alert: «Газпром» всё сильнее зажимает Европу в газовые клещи

После запуска «Северного потока — 2» пропускная способность всей транспортной инфраструктуры «Газпрома» станет настолько впечатляющей, что это раз и навсегда поставит точку в транзите российского газа через Украину и Польшу, пишет польская журналистка Тереза ​​Вуйчик. На портале Biznes Alert она называет «газовое завоевание» Европы Россией вместе с Германией и Австрией своего рода модифицированным Священным союзом 1814 года.

Финальные работы по окончанию строительства газопровода «Северный поток — 2» должны начаться после 15 января, пишет на портале Biznes Alert польская журналистка Тереза ​​Вуйчик. В статье она обращает внимание на то, что с 1 января запущена ветка «Турецкого потока» — «Балканский поток», который, хоть и в небольших масштабах, уже поставляет российский газ в Сербию и в Боснию и Герцеговину. Более того, на очереди Венгрия, ведь в итоге через «Турецкий поток» газ доберётся и до самой Австрии.

При этом автор отмечает, что, хотя в итоге «Северный поток — 2» и бойдётся «Газпрому» гораздо дороже нежели планировалось, в итоге глава газового концерна Алексей Миллер всё равно отлично проявит себя перед Кремлём и лично Путиным. После запуска «Северного потока — 2» пропускная способность всей транспортной инфраструктуры «Газпрома» будет впечатляющей, и она раз и навсегда поставит точку в транзите российского газа через Украину и Польшу, пишет польская журналистка.

В качестве партнёра всей этой акции по газовому завоеванию Европы Вуйчик называет Германию вместе с Австрией. «Это такой своего рода весьма модифицированный Священный союз 1814 года, сотрясающий Европу, хоть и ограниченный только газом», — отмечает автор.

Вуйчик уверена, что Россия уже выигрывает схватку в политическом плане. Она всё сильнее зажимает в своих энергетических клещах ЕС. В итоге Брюссель может проиграть газовую войну с Берлином, ведь единственную реальную возможность приостановить «Северный поток — 2» представляют собой американские санкции, которые, несмотря на всю свою изощрённость и жёсткость, скорее всего не принесут желаемых результатов.

В статье журналистка уверяет, что и Германия получит большую экономическую выгоду от «Северного потока — 2», ведь ввиду отказа Берлина от угольной энергетики спрос на газ на немецком рынке значительно возрастёт. Более того, Германия в больших объёмах станет торговать газом с россиянами, используя, скорее всего, газовый узел в австрийском Баумгартене. Это не вызывает удивления, ведь Австрия так же тесно связана с Россией в политическом плане, как и Германия.

Вуйчик считает, что этот российско-немецкий газ будет пользоваться большим спросом также со стороны польских частных компаний. Экономические интересы Германии в газовой энергетике в рамках «Северного потока — 2» активно защищает федеральное правительство. И хотя Брюссель категорически выступает против инвестиций «Газпрома», он пока не оказывает никакого серьёзного давления на Берлин.

В Германии категорически против «Северного потока — 2» выступают лишь зелёные и НПО, борющиеся за охрану окружающей среды. Даже правительство земли Мекленбург намерено спасти «Северный поток — 2» путём обхода американских санкций, защиты строительных компаний и блокировки протеста экологов.

Это должно быть достигнуто за счёт учреждённого правительством земли фонда для финансирования экологических проектов. Власти земли утверждают, что «Северный поток — 2» особенно важен для энергетической безопасности и газовых технологий, они ссылаются на то, что нехватка газа в ЕС лишь подвергнет климат большей угрозе. Следовательно, предлог защиты климата станет ключевым.

«Влияние «Газпрома» — то есть России — на новый фонд намного больше, чем можно того ожидать», — объясняет журналистка. Российский энергетический гигант получит доступ к ключевым кадровым расстановкам в Фонде через консорциум Nord Stream 2 AG.