Money.pl: Польша постепенно обретает газовую независимость от России
Плохая новость для Путина — Польше понадобится меньше газа из России, пишет на портале Мoney польский журналист Томаш Сонсяда. В статье он рассказывает, что в Гданьском заливе будет построен плавучий терминал СПГ, благодаря которому Польша сможет получить больше газа от других стран, нежели от России. В среду был подписан соответствующий документ представителями компании GAZ-SYSTEM, Управлением порта города Гданьск и Морской администрацией в Гдыне.
Документ определяет роль каждой из сторон в процессе строительства терминала СПГ, сообщила компания GAZ-SYSTEM, отвечающая за транспортировку природного газа и управляющая главными газопроводами в Польше. Плавучий терминал СПГ — это по сути судно, выполняющее функции хранения и регазификации сжиженного природного газа. По первоначальным оценкам GAZ-SYSTEM, терминал будет обладать мощностью в 4,5 млрд кубометров в год.
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