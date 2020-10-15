Energetyka24: Польша приняла вызов энергетической войны, брошенный Москвой

В результате тенденции диверсификации газовых закупок в Центральной Европе, Москва уже потеряла влияние на литовском и украинском газовых рынках, и вскоре она рискует покинуть польский рынок, пишет журналист Якуб Вех. На портале Energetyka24 он рассказывает, что Польша особенно активно включилась в газовое противостояние с Россией, поскольку на кон поставлена политическая независимость, энергетическая безопасность и в целом влияние на газовом рынке в Центральной Европе.

После ряда судебных разбирательств начиная с 2016 года на «Газпром» был наложен штраф в резмере $ 7,6 млрд со стороны польского антимонопольного регулятора UOKiK. В прошлом ему уже удалось оштрафовать российскую компанию на более мелкие суммы, на на тот раз штраф был максимально возможным — равным 10% оборота российского газового гиганта.

«Деятельность антимонопольного регулятора выступает в качестве одного из многих фронтов, на которых в неравной борьбе польская сторона сражается с «Газпромом». На кон поставлена политическая независимость, энергетическая безопасность и в целом влияние на газовом рынке в Центральной Европе», — пишет на портале Energetyka24 польский журналист Якуб Вех.

В статье он рассказывает, что после распада Советского Союза, осознав своё преимущество в виде энергоресурсов, россияне начали воплощать в реальность так называемую доктрину Фалина—Квицинского. Её суть состоит в замене политического контроля, поддерживаемого в Центральной Европе силами Красной Армии на контроль, осуществляемый с помощью газа и нефти. Отсутствие альтернативных маршрутов доставки, разветвленная инфраструктура и технологическая адаптация производств стран бывшего советского блока к сбору и переработке сырья с Востока лишь помогла им в этом.

Потом Кремль также начал использовать преимущества, гарантированные торговлей углеводородами. Он проводил газовые войны, навязывая цены и условия сделок, распространял всё больший контроль над транспортными сетями и нарушал закон ЕС о конкуренции, перечисляет автор. При этом он обращает внимание на то, что настоящую выгоду Москве должны были принести инвестиции в «Северный поток» и «Северный поток—2». Благодаря этим газопроводам с мощнейшей пропускной способностью «Газпром» был бы в состоянии пересылать газ через Балтийское море и тем самым прикрыть существующие транзитные маршруты, идущие в том числе и через Украину.

«В сложившейся ситуации увеличение или даже сохранение сегодняшнего уровня зависимости Центральной Европы от поставок энергоресурсов из России вызвало беспокойство не только в экономическом плане, но в особенности геополитическом и геостратегическом. Именно поэтому ряд стран, расположенных в центральной части континента, предпринял интенсивные шаги с целью обретения независимости от восточного поставщика. Одной из самых активных стала как раз Польша», — подчёркивает автор.

Именно Польша была одной из первых стран, осознавших угрозу, которую представляла собой деятельность России в области углеводородов. Катализатором диверсификации поставок, особенно газа, стало приложение к контрактам на поставку и транзит голубого топлива, заключенный в 2006 и 2009—2010 годах. Именно тогда начались работы по строительству терминала СПГ в Польском портовом городе Свиноуйсьце, эксплуатация которого была запущена в 2015 году. «Это стало первым и мощным шагом в направлении диверсификации формирования портфеля поставщиков», — объясняет журналист.

«Вскоре газовый терминал стал получать нефть из Катара, Норвегии и США. Значение таких инвестиций поляки возможно поняли на примере литовцев, которые после запуска терминала в Клайпеде вынудили «Газпром» значительно снизить цены на газ», — добавляет он.

Польский журналист напоминает, что уже в 2019 году польская компания Orlen отчиталась о том, что 50% импортируемой нефти было куплено не у России. Более того, в нефтеперерабатывающих заводах компании Lotos наряду с российской нефтью перерабатывалась нефть из Северного моря, Ближнего Востока, Северной Америки и Африки. «Популяризация необходимости диверсификации поставок сырья стала попутным ветром в обществе для осуществления проектов по расширению круга поставщиков топлива. Это, в свою очередь, позволило создать новую инфраструктуру энергетической безопасности как Польши, так и региона», — добавляет он.

В статье автор также обращает внимание на Baltic Pipe — проект строительства газопровода, соединяющего Польшу с норвежскими месторождениями, который не только вновь появился на политической повестке дня, но уже находится на стадии строительства. По оценкам экспертов, он будет готов к осени 2022 года, когда как раз истекает срок действия контракта с «Газпромом». Польша получит около 9 млрд кубометров голубого топлива из Норвегии, и сможет спокойно отказаться от поставок газа с Востока.

Автор отмечает, что Польша заботится не только о себе: она решила действовать во имя уменьшения уровня энергетического влияния России на всей территории Центральной Европы при помощи экономической инициативы Трёхморья. Она также резко критикует российский проект газопровода «Северный поток —2», выступает партнёром Украины на пути к повышению уровня энергетической безопасности и способствуют осуществлению поставок газа, в том числе из США через территорию Польши, ведь с 2015 года Киев больше не покупает газ напрямую у России. Более того, польское правительство также намерено оказать поддержку по диверсификации поставок нефти на территорию Белоруссии с целью повышения уровня независимости Минска от Москвы, перечисляет он.

Тенденции диверсификации газовых закупок в Центральной Европе уже привели к значительному снижению энергетического влияния России в этой области. Москва потеряла влияние на литовском и украинском газовых рынках, вскоре она рискует потерять также и польский рынок, пердупреждает автор. Похожая тенденция имеет место в ряде стран инициативы Трёхморья за исключением Венгрии. На эту ситуацию наложился также ряд позитивных событий в международной политике, таких как введение американских санкций в отношении газопровода «Северный поток —2» и в виде успехов Польши в судебных процессах против «Газпрома».

«Во многом именно такая траектория событий стала возможной благодаря признанию Польшей и рядом других стран того факта, что окончательная цена за сырье, купленное у россиян, не выражается в валюте на счёте за газ, нефть или электроэнергию. Реальная цена зависимости от поставок из России выражается в безопасности и суверенитете, ведь Кремль прекрасно знает, как использовать топливо в качестве оружия», — резюмирует на портале Energetyka24 польский журналист Якуб Вех.