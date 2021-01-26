wPolityce: «Северный поток — 2» рискует пойти по стопам брежневской БАМ

Польский журналист Марек Будзиш ставит под сомнение рентабельность проекта «Северный поток — 2». На портале wpolityce.pl он называет три фактора, которые могут к этому привести: политика санкций, снижение потребления энергоресурсов в Европе, основном российском газовом рынке, и новый экологический налог ЕС. В таком случае российский газовый проект, по словам автора, может повторить судьбу печально известной Байкало-Амурской магистрали, вложения в которую так и не дали ожидаемой отдачи.

Кристиан Линднер, лидер немецкой партии СвДП, призвал «заморозить» строительство газопровода«Северный поток — 2» в связи с нарушением Москвой базовых прав человека. Более того, он разъяснил, что в будущем решение о возможном завершении строительства газопровода должно согласовываться с партнёрами по ЕС и сопровождаться системными гарантиями, чтобы лишить Россию инструмента политического давления в виде монополистских поставок энергоносителей в Европу, пишет на портале wpolityce.pl польский журналист Марек Будзиш.

В статье он обращает внимание на то, что это заявление Линднера заслуживает большого внимания. Во-первых, ещё в 2019 году он призывал сотрудничать с Россией и славился своими пророссийскими взглядами. Во-вторых, он стоит во главе партии, которая традиционно имеет большее влияние в среде крупного немецкого бизнеса.

«Следовательно, мы можем говорить об определенной эволюции взглядов немецкого политического класса на «Северный поток —2 », и это уже само по себе положительное явление. Теперь лагерю Putinversteher — понимающих Путина — предстоит принимать во внимание настроения избирателей, которых ежедневно засыпают кадрами подавления демонстраций в России и в Белоруссии. В немецкой политике это фактор объективно может поспособствовать победе тех, которые хотят остановить строительство «Северного потока —2 », — объясняет Будзиш.

Он также обращает внимание на то, что даже непреклонная в этом вопросе канцлер Ангела Меркель заявила о своей готовности обсудить тему будущего газопровода с представителями администрации президента США Джо Байдена. Между тем новый глава Госдепартамента Энтони Блинке заявил о своей решимости заблокировать российский газопровод, более того он призывает рассматривать этот проект скорее с точки зрения прошлого.

Однако, недавнее заявление федерального министра экологии и окружающей среды Свении Шульце свидетельствует о обратном. Согласно её словам все разрешения на строительство газопровода были выданы много лет назад в соответствии с законодательством Германии, и в случае если строительство будет остановлено сегодня, это будет незаконно и повлечёт за собой огромные выплаты компенсаций немецкой стороной. Шульце — политик от партии СДПГ, которая в последние недели сродни льву борется за завершение строительства российско-немецкого газопровода.

Польский журналист объясняет, что сегодня именно социал-демократы выступают главными сторонниками «Северного потока —2». Их позиция в большой степени является попыткой защитить уходящую в прошлое восточную политику времён Вилли Брандта, особо заботащегося о германо-российских отношениях. «Не исключено, что заблокировать «Северный поток — 2» станет возможным только тогда, когда СДПГ не будет в немецком правительстве», — добавляет он.

Будзиш, ссылаясь на мнения российских аналитиков, находит интересным тот факт, что даже если «Газпром» в результате действий Вашингтона должен будет остановить строительство газопровода, он не сильно пострадает с экономической точки зрения. Газовый гигант уже компенсировал эти потери повысив плату за газ для российских потребителей. «Однако они не добавляют то, что повышение коммунальных платежей способствует растущему недовольству россиян, что в свою очередь оказывает влияние на политическую стабильность страны и ограничивает поле манёвра для Кремля», — отмечает он.

В целом сегодня у России большее беспокойство вызывает перспектива европейско-американского соглашения по климатической политике, нежели остановка проекта. Ведь здесь речь идёт не только о возможном сокращении спроса на российские энергоресурсы, но и экологический налог.

Эти три фактора: политика санкций, снижение потребления энергоресурсов в Европе — основного российского газового рынка и нового экологического налога — будет означать резкое падение рентабельности российских газовых компаний и удар по целому сектору российской экономики.

Увеличение давления со стороны США и стран Центральной и Восточной Европы, а также волна проэкологических настроений может в итоге привести к тому, что российский газопровод так и останется незавершенным проектом или проектом, который не принесет Москве ни политический, ни экономических выгод. «Северный поток — 2» рискует стать своего рода Байкало-Амурской магистралью, построенной во времена Брежнева. Она поглотила миллиарды, но так и никогда не стала рентабельной, резюмирует на портале wpolityce.pl Марек Будзиш.