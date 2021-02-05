Interia: понять и простить — Германия строит газопровод в обход Польши, но в душе ей тяжело

Германии приходится нелегко, ведь она переступает через себя и тем самым через принципы европейской солидарности в желании завершить строительство совместного с россиянами газопровода «Северный поток — 2», пишет польский журналист Виктор Щветлик. На портале Interia он открыто высмеивает притворство как немецкой, так и американской сторон в этом вопросе, и предлагает полякам проявить «сострадание» и «сочувствие».

«Не хочет, но должна — такова краткая история «Северного потока — 2». Германия правда не хочет. Она, как черепаха, тяжело, без какого-либо энтузиазма, с некой долей отвращения, намерена завершить совместно с Россией строительство газопровода «Северный поток — 2», — пишет на портале Interia польский журналист Виктор Щветлик. В статье он подчёркивает, что после того, как Германия обойдёт Польшу стороной, она постарается подготовить фундамент для своего нейтралитета в случае возможного конфликта России с Центральной Европой. «…в этом случае нам следует помнить об одном. Она совершит это полная страдания, прямо-таки экзистенциального. Такая мировая скорбь, родом из Гёте», — иронизирует он.

«Я считаю, что, прежде всего, мы должны отличиться большим сочувствием. Нам, народам диких полей Вислы, немытым, но честолюбивым пастухам из Центральной Европы, всегда немного его не хватало. Мы даже не в состоянии понять нашего западного соседа. И ведь ему приходится нелегко», — продолжает автор.

Всё указывает на то, что поляки без каких-либо оснований жалуются на растущую угрозу гибридной войны, нарушение энергетической безопасности, возможные кибератаки и провокации. Даже французы начали выражать своё недовольство.





«Да и Германия этого действительно не хочет. Ей действительно нелегко. Но, будучи последовательной, она как можно скорее совместно с Россией доведёт до конца «Северный поток — 2». Ей, безусловно, больно действовать вопреки принципам, которые должны были быть связующим звеном ЕС, но что поделать?» — рассуждает он.

«К счастью, по крайней мере, если верить нескольким немецким и американским изданиям, новый президент США и его люди спешат на помощь», — пишет Щветлик. Предыдущий президент США Дональд Трамп, якобы российский агент, угрожая санкциями, постоянно ставил крест на газопроводе. «Зато новый хорошо понимает, что газопровод разоружит Россию, это станет своего рода моральной победой. Вы не понимаете? В эпоху постмодернизма, впрочем, и не надо понимать. Важно то, что новая администрация США, в рамках сдерживания России и укрепления мировой демократии, принесёт ей пользу и будет способствовать энергетическому и вооружённому нападению России на Центральную и Восточную Европу. Предыдущая администрация лишь усложняла ей жизнь, а россияне, понятное дело, недоверчивы, подозрительны, всегда всё видят наоборот», — продолжает он.

Именно поэтому, а не во имя партикуляризма, игнорирования всех принципов европейской солидарности, о которые канцлер Коль «вытирал лицо», когда он умолял весь мир, включая Польшу, согласиться на воссоединение Германии, они хотят довести дело до конца. Более того, завершив проект, Запад сумеет запутать и демократизировать Россию, а также укрепить общую Европу. «И именно по этим причинам должен быть достроен газопровод «Северный поток — 2», — констатирует автор.

Американцы предлагают немцам дать добро на новый «Северный поток» в обмен на идеи «новых решений», которые гарантируют энергетическую безопасность Европы. «Я убеждён в том, что «новые решения» непременно будут, прежде всего, благородными идеями. Можно объявить о «новой европейской газовой политике», «мирном газе», «газе любви» или ещё о чём-нибудь», — убеждён польский журналист.

В статье он советует Германии пойти ещё дальше, то есть предложить что-то более конкретное, например, построить большую ветряную мельницу, которая будет приводиться в действие не ветром, а европейской солидарностью и другими благородными общими принципами, которыми в ритме оды «К радости» Берлин кормил поляков в течение 30 лет. «Канцлер Меркель сможет предложить Варшаве заменить этой ветряной мельницей устаревшую идею солидарности и общей европейской безопасности», — резюмирует на портале Interia польский журналист Виктор Щветлик.