Глава МИД Польши: Варшава была изначально против «Северного потока — 2», поскольку он вносит раздор в отношения между странами Европы

Несмотря на международную реакцию Берлин не перестал воспринимать Москву в качестве надёжного бизнес-партнёра и намерен любой ценой завершить строительство «Северного потока — 2», заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В интервью Radio Lodz, он отметил, что проект лишь вызывает разногласия между странами Европы, и подчеркнул намерение Польши стоять на страже трансатлантического единства, естественно, при поддержке США.

Польша с самого начала выступала против строительства газопровода «Северный поток — 2», ведь этот проект лишь вносит раздор в отношения между членами ЕС, НАТО и в целом западными странами, говорит в интервью Radio Lodz польский министр иностранных дел Збигнев Рау.

В беседе глава польской дипломатии упрекает Германию в том, что она до истории с отравлением Алексея Навального не имела никаких сомнении в правильности решения о строительстве этого противоречивого газопровода. Более того, даже после неё Берлин не перестал воспринимать Москву как надёжного бизнес-партнёра. Сторонники продолжения строительства оказались в большинстве, и даже призывы весомой Франции остановить проект не нашли ответной реакции. «У меня создаётся впечатление, что в Германии большинство — во главе с канцлером Ангелой Меркель — поддерживают продолжение строительства этого проекта», — констатировал он.

По мнению Збигнева Рау, сегодня большая надежда возлагается на позицию США, которые вне независимости от партийных разногласий однозначно выступают против строительства газопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря. Их позицию безусловно разделяют Польша, Украина и страны Прибалтики. Завершение проекта, кроме Германии, поддерживают Австрия и ряд других стран ЕС.

В интервью глава МИД Польши также выразил надежду на продолжение Байденом политики Трампа в отношении Польши. «Это обусловлено геополитическими предпосылками, которые определяются постоянно ожесточающимся соперничеством между США и Китаем. В этом соперничестве Россия явно выступает на стороне Китая... Ведь НАТО признало Россию главной военной угрозой для членов Североатлантического альянса, так что здесь, конечно, ничего не может измениться», — пояснил министр.

Он уверен, что именно Польша выступает в качестве основного столпа восточного фланга НАТО, и именно поэтому она самый главный союзник США в этой части Европы. В беседе он подчеркнул, что Польша всегда будет стоять на страже трансатлантического единства, ведь она славится этим куда больше, нежели многие другие страны ЕС.

При этом глава МИД не строит иллюзий и уверен, что внешнеполитический стиль Байдена будет отличным от стиля Трампа. «По всей видимости, будет немного иначе, но мы говорим о форме, потому что содержание всё равно сводится к тому же самому — лидерству США в западном мире», — отметил Рау. По его мнению, новая американская администрация намерена активно сотрудничать с европейскими партнёрами.