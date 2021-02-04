Польский эксперт: интуиция подсказывает, что «Северный поток — 2» достроят

Сложно сказать, что должно произойти, чтобы строительство газопровода «Северный поток — 2» было навсегда остановлено, растерянно говорит эксперт Центра восточных исследований Шимон Кардащ. В беседе с Interia он указывает на решимость российско-немецкого тандема, который активно продвигает завершение этого проекта, и кажется, ничто его не остановит.

Германия и Россия полны решимости завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», который готов уже практически на 95%. Сложно представить, что на этом финальном этапе будет возможно прекратить работы, особенно потому, что в последнее время Германия всё активнее выступает в защиту газопровода. Немецкие СМИ уже начали писать о возможной отмене санкций со стороны США. Так или иначе, всё указывает на то, что проект будет достроен, пишет на портале Interia польская журналистка Моника Борковская.

«Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что «Северный поток — 2» будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен — всё идёт к завершению проекта. Изменения российско-германской позиции по этому поводу точно ждать не стоит. В последнее время немецкие политические и деловые круги акцентируют на ней ещё большее внимание», — говорит в беседе с Interia эксперт Центра восточных исследований Шимон Кардащ.

Не так давно «Газпром» впервые открыто оценил факторы риска, связанные не только с санкциями, введёнными в отношении газопровода, а также на случай, если его строительство будет окончательно заблокировано. «Я считаю, что цель этого заявления в плане риска остановки проекта состояла в том, чтобы оказать давление на Германию, просигнализировать, что санкции становятся всё жестче, следовательно, необходимо действовать», — объясняет Кардащ.

По мнению аналитика, эта стратегия сработала, потому что немцы начали усердно работать над завершением проекта. Канцлер Германии Ангела Меркель отчётливо дала понять, что её позиция по «Северному потоку — 2» не изменилась: она не намерена отказываться от проекта, но при этом выразила готовность обсудить вопрос с США. Желанием завершить строительство газопровода также горит новый председатель ХДС Армин Лашет, который в будущем может стать канцлером Германии.

В беседе Кардащ рассказал, что в возможной смене позиции президента США Германия и Россия видят перспективу по крайней мере обсуждения этого проекта. Во времена Дональда Трампа не было никакого поля для переговоров. Джо Байден также выступает против строительства «Северного потока — 2», но инвесторов не покидает надежда на то, что какой-то выход из этой ситуации всё-таки появится. Скорее всего, стоит ожидать германо-американского политического соглашения по этому поводу, отмечает он. Берлин должен будет убедить Вашингтон в том, что вместе с окончанием строительства газопровода энергетическая безопасность Центральной Европы не окажется под угрозой, а также предоставить соответствующий пакет гарантий.

В беседе он напоминает, что изначально газопровод должен был быть готов в конце 2019 года, однако опоздание по срокам на сегодняшний день не является такой уж большой проблемой для россиян, ведь они имеют на руках транзитное соглашение с Украиной до 2024 года, а также альтернативные маршруты для транзита газа.

Шимон Кардащ согласен с тем, что санкции оказались эффективными, но при этом он считает, что не стоит их переоценивать. США утверждали, что газопровод увеличит зависимость Европы от российского газа, но понятно, что этим аргументом они хотели, прежде всего, защищать европейский рынок сбыта для поставок американского СПГ.

Эксперт предлагает обратить внимание на решимость основных заинтересованных сторон в завершении проекта. «Российско-немецкий тандем очень сильно продвигается в направлении завершения этого проекта, несмотря ни на что... Что ещё должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект всё ещё жизнеспособен», — резюмирует в беседе с Interia доктор Шимон Кардащ, эксперт Центра восточных исследований.

Комментарии читателей на сайте Interia:

Radosny: Скорее?! Только дурак не понимает, что вкладываешь миллиарды не для того, чтобы их потерять. Наш союзник, Германия, нам это докажет ...

ad64: Газопровод мог проходить через Польшу, вот это у нас политики.

Opacznosci: Сколько денег было бы предназначено на новые костёлы, если бы этот газопровод был проложен через Польшу?

kupiec: Этот вопрос будет решён по-купечески: если Ангела сделает хорошее предложение, Байден уступит.

NoToCo: Уже много поколений Германия не принимала во внимание отличные точки зрения. Примером тому были войны. Сейчас уже имеет место газовая война, и она будет продолжаться. Это мерзкая нация, нечто уродливое на теле Европы.

Krak: Они уже доказали нам это многократно, особенно в этой конфигурации. Мы снова окажемся в…

rozbawioneUSA: Германия разбирается в газе как никто другой в мире. Стоит покупать только немецкие печи :)

ribentrup: Немцы всегда уничтожали своих противников газом.