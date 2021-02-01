Экс-председатель Европарламента: не нужно связывать «Северный поток» с делом Навального
Экс-председатель Европарламента и бывший глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц, выступающий против антироссийских санкций, в том числе и против остановки проекта «Северный поток — 2», объяснил свою позицию. В интервью изданию Der Spiegel он рассказал, что санкции бывают неизбежны и необходимы, однако он ещё не видел, чтобы ограничения заставили бы Владимира Путина отказаться от своей позиции. И ситуация с Алексеем Навальным, из-за которого России грозят новые санкции, никак не изменит ситуацию.
«Нам следует задуматься, насколько правильный путь. Повторяю: чего вы хотите ими добиться? Освобождения Навального из тюрьмы? Или свержения Путина? Россия обладает вторым в мире арсеналом ядерного оружия и имеет право вето в Совете Безопасности ООН. Вы действительно всерьёз думаете, что Кремль пошатнётся, если мы в дополнение ко многим прошлым санкциям введём новые из-за Навального? Намного эффективнее новых санкций было бы противодействие бесконечной пропаганде», — считает Шульц.
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