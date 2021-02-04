Daily Telegraph: смертность от коронавируса в британских домах престарелых достигла рекордного уровня

В Великобритании число жертв коронавируса среди жителей домов престарелых достигло рекордного уровня, сообщает The Daily Telegraph. Несмотря на то что в настоящий момент доля смертей от коронавируса составляет примерно половину от общего числа, давление на власти со стороны родственников растёт, поскольку невозможность видеться с близкими заставляет многих просто «умирать от одиночества». Правительство, однако, подходит к этому вопросу «с большой осторожностью» и пока не даёт никаких гарантий.

В Великобритании смертность от коронавируса в домах престарелых возросла до самого высокого уровня с начала пандемии. По новым данным, опубликованным во вторник, за неделю, окончившуюся 22 января, было зарегистрировано 1817 смертей, что затмило предыдущий рекорд, зафиксированный в мае. По информации Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера, их доля составляет 46,6% от общего числа смертей, зарегистрированных в домах престарелых, что значительно выше предыдущего максимума в 39,2%, сообщает The Daily Telegraph.

Несмотря на рекордное число погибших, власти сталкиваются с требованиями о возобновлении посещений родственников и друзей после объявления о том, что правительству удалось достичь своей цели — предложить каждому жителю домов престарелых сделать первую прививку от коронавируса. По состоянию на воскресенье жители 10 307 домов престарелых по всей Великобритании прошли первый этап вакцинации, но министр здравоохранения Мэттью Хэнкок сообщил, что в 110 учреждениях она всё ещё не была проведена из-за вспышек заражения коронавирусом.

Хотя второй этап вакцинации жителей домов престарелых, как ожидается, будет завершён не раньше апреля, существует надежда, что снижение уровня заболеваемости, иммунитет, полученный после первой прививки, и дополнительные меры по смягчению последствий заражения позволят разрешить посещения до этого срока, пишет газета.

Источники в правительстве сообщают, что режим тестирования посетителей, введённый перед Рождеством и предполагающий разрешение на визит в случае отрицательного результата, и использование средств индивидуальной защиты могут стать частью плана открытия. Посещения с использованием защитных экранов, костюмов и через окна всё ещё разрешены, однако активисты предостерегают, что невозможность принимать нормальные визиты заставляет многих жителей домов престарелых «умирать от одиночества». Эксперты отмечают, что режим тестирования посетителей не даёт полной гарантии безопасности, поскольку зачастую результаты оказываются ложноотрицательными.

Как утверждает издание, вероятно, вопрос посещения жителей домов престарелых в закрытых помещениях будет рассмотрен в конце февраля. Сообщается, что власти подходят к этой проблеме с «большой осторожностью», а некоторые источники указывают на то, что визиты вряд ли возобновятся, пока не снизится уровень заболеваемости.

Во вторник министр социальной защиты Хелен Уэйтли заявила: «Пожилые люди в домах престарелых по праву являются главным приоритетом для вакцинации, и я рада, что мы сделали прививки жителям более чем десяти тысяч домов престарелых. Тем не менее я прошу всех оставаться терпеливыми», — сообщает The Daily Telegraph.