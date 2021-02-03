Bloomberg: кризис с вакцинами ставит под угрозу главную гордость Европы

Европа всегда гордилась тем, что может обеспечить своим гражданам хороший уровень благосостояния, но кризис с поставками вакцины от СOVID-19 ставит под вопрос этот фактор, пишет Bloomberg. По словам автора статьи, Брюсселю нужно как можно скорее всё уладить, иначе это скажется не только на жизни людей и экономике, но и на имидже Европы.

Фиаско Европейской комиссии в вопросе вакцины от COVID-19 — это не только последствия для жизни людей, но и риск для репутации Брюсселя, который может вылиться в новый всплеск евроскепсиса, пишет обозреватель Bloomberg. Всё это может сказаться на имидже ЕС и навредить европейской экономике, которая пытается выжить после серии карантинов.

По словам автора статьи, есть две причины, почему ЕС нужно срочно наладить поставки вакцины. Во-первых, она спасёт жизнь европейцев и экономику. Во-вторых, здравоохранение должно быть в числе сильных сторон Европы, она может быть не первой по технологиям и финансам, но она гордится благосостоянием своих граждан.

Однако на данный момент Европа отстаёт от других передовых стран по темпам вакцинации. Еврокомиссия обвиняет поставщиков, подозревая, что англо-шведская компания AstraZeneca поставила в приоритет другие страны, в частности, Великобританию. Впрочем, по словам автора статьи, Брюссель может обвинять в этой ситуации только самого себя — нужно было заранее обеспечить себя большим количеством доз.

Автор статьи отмечает, что на прошлой неделе у Брюсселя была катастрофа ещё и в плане связей с общественностью. Одни лидеры требовали у AstraZeneca больше доз вакцины, а другие в это время ставили под сомнение её эффективность.

Сейчас Брюссель заключил новые краткосрочные контракты по вакцинам, но ему ещё придётся убедить своих граждан, что он в силах справиться с этим кризисом. Контраст с другими странами получается разительный: в Великобритании распространение вакцины идёт гораздо быстрее, а Китай и Россия даже поставляют свою вакцину в страны Восточной Европы.

Экономика — это ещё одна проблема для ЕС, пишет автор статьи. Пока что дела у ЕС лучше, чем у Великобритании, благодаря экономической модели, построенной на экспорте. Однако в долгосрочной перспективе восстановление экономики напрямую зависит от успеха программы вакцинации. Чем дольше будет неизвестность, тем больше компаний столкнутся с трудностями.

Так что Еврокомиссия должна сделать всё, что в её силах, чтобы содействовать производству вакцин — грантами, налоговыми послаблениями, помощью в логистике. «Произвести больше вакцин — единственный путь к восстановлению доверия», — делает вывод Bloomberg.