Bloomberg: кризис с вакцинами ставит под угрозу главную гордость Европы
В Великобритании за сутки зарегистрировали 19 202 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Российский боец смешанных единоборств Шамиль Мусаев был оштрафован за драку после боя на турнире KSW 58.
Завотделением медицинской реабилитации Сеченовского университета травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, как избежать травм при падении в гололёд.
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о самых полезных овощах в зимнее время.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьера Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.
В 2020 году в Оренбургской области выдали почти 27 тыс. ипотечных кредитов на сумму 49,8 млрд рублей, заявили в пресс-службе отделения Банка России по региону.
Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова и вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова обсудили развитие туризма в регионе.
В рамках топ-16 баскетбольного Еврокубка казанский УНИКС одержал победу над черногорским «Морнар Баром».
Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов прокомментировал публикацию промежуточных исследований вакцины против нового коронавируса «Спутник V» в журнале The Lancet.
Россия выдала Польше мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве.
Министерство иностранных дел России заявило, что Москва ожидает открытости в вопросе допуска российских дипломатов к судебным заседаниям в странах Запада. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Российский нападающий Александр Кокорин получил все необходимые разрешения для участия в матче «Фиорентины» с миланским «Интером» в рамках 21-го тура итальянской Серии А.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена к применению в Европейском союзе в марте, РФПИ подал необходимые документы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что его соотечественник Александр Волков одержит досрочную победу над голландцем Алистаром Оверимом.
Зампредседателя Совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико прокомментировала сообщения о разработке Минэкономразвития законопроекта об особом правовом режиме на полуострове, который позволит инвесторам сохранить анонимность.
Переговоры по контролю над вооружениями между Россией и США ожидаются чрезвычайно сложными. С таким заявлением выступил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев, участвовавший в драке с сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, навредил чеченскому народу.
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рискует не успеть восстановиться после травмы к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».
Главу Ульяновска Сергея Панчина госпитализировали в центральную городскую больницу, диагноз пока не известен.
Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения)
В Великобритании приветствуют продление Россией и Соединёнными Штатами Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Китайские власти обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции COVID-19 на упаковке мяса птицы предприятий российской группы «Черкизово». Об этом сообщил Россельхознадзор.
Защитник «Сток Сити» Мориц Бауэр перейдёт в «Уфу» на правах аренды до окончания нынешнего сезона.
В Греции за сутки выявили 1151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры.
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»
Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что в ближайшее время состоится контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Российская фигуристка Камила Валиева поделилась мнением о длительности карьеры в женском одиночном катании.
ГУ МВД Москвы сообщило о задержании подозреваемого в поджоге служебного автомобиля Росгвардии во время несогласованной акции в столице 31 января.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал публикацию промежуточных исследований вакцины против нового коронавируса «Спутник V» в журнале The Lancet.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России доктор медицинских наук Владимир Чуланов рассказал, можно ли делать прививку от COVID-19 перед операцией.
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» одержал победу над «Барысом».
За сутки в Кировской области выявили 160 случаев COVID-19.
Режиссёр фильма «Дважды два» Виталий Манюков рассказал о картине.
В Курганской области в 2020 году задержали браконьера, который впоследствии признался в другом преступлении, совершённом в 2007-м.
В Великобритании первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 10 млн человек. Об этом заявил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.
Украинский президент Владимир Зеленский поручил провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе.
Латвия нуждается в дополнительных средствах для проведения чемпионата мира по хоккею.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Сингапуре состоится в августе 2021 года.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своём желании попробовать себя в одном из европейских чемпионатов.
В Евросоюзе оценивают последствия решения украинских властей о введении санкций в отношении трёх оппозиционных телеканалов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
Новой цифровой платформой Angelina braille reader для распознавания азбуки Брайля начали пользоваться 2,5 тыс. человек, рассказала президенту России Владимиру Путину глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Власти Ярославской области приняли решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 17 февраля.
Начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина рассказала о рекордно низкой температуре воздуха в регионе в январе 2021 года.
Заведующий кафедрой психотерапии РМАНПО профессор Виктор Макаров рассказал о причинах снижения уровня мотивации.
Доктор медицинских наук по спортивной медицине Сергей Матвеев дал рекомендации по восстановлению после COVID-19.
Российский лыжник Александр Большунов не примет участия в этапе Кубка мира в Нове-Место.
Сербия намерена начать самостоятельное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» при поддержке российских специалистов. Об этом сообщили в администрации сербского лидера Александра Вучича.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приветствует продление Россией и Соединёнными Штатами Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан попал в сферу интересов ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».