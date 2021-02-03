NBC News: в Вирджинии вернуть детей в школы родителям помешали учителя

В округе Фэрфакс американского штата Вирджиния гремит буря родительского негодования — на пути местных жителей, пожелавших наконец вернуть своих отпрысков к очному образованию, встал профсоюз учителей, где считают, что возобновление очных занятий пока не безопасно, передаёт NBC News. Как отмечается в сюжете канала, хотя школы округа Фэрфакс остаются закрытыми уже почти год, в профсоюзе говорят, что вернуться к занятиям можно будет лишь после того, как вакцину от коронавируса получат все сотрудники школ.

Гнев родителей по всей стране уже бьёт через край.

МУЖЧИНА: Разберитесь уже с ситуацией! Или вон с трибуны!

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ЖЕНЩИНА: Забастовка учителей вносит разлад в жизни наиболее уязвимых детей, оборачиваясь болезненными последствиями.

…а также в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, где муниципальные школы остаются закрытыми уже почти год.

РОРИ КУПЕР, житель округа Фэрфакс, отец семейства: Моему ребёнку уже больше пяти лет, но он до сих пор ни разу не побывал в школе.

Раздосадованные родители говорят, что их дети не усваивают практически никаких знаний. Как рассказывает Шона Яшар, её сын не может учиться удалённо из-за того, что страдает дислексией.

ШОНА ЯШАР, житель округа Фэрфакс, мать: Мы теряем время и регрессируем. Так что ситуация вот уже некоторое время у нас тяжёлая.

Прежде всего родители разгневаны действиями профсоюза учителей.

ДЖАСТИН РИДДЛ, житель округа Фэрфакс, отец семейства: В нашем школьном совете как-то забыли, кто их главные кормильцы и ради кого они вообще существуют, а это ведь — 187 тысяч учеников нашего округа, а вовсе не пара тысяч учителей, состоящих в профсоюзе.

Буря негодования разразилась после того, как местный профсоюз объявил в Twitter, что возвращаться к очным занятиям в школе будет безопасно только тогда, когда вакцинируются от коронавируса не только учителя, но и все ученики.

КИМБЕРЛИ АДАМС, председатель Образовательной ассоциации округа Фэрфакс: Публикуя этот твит, мы намеревались лишь предложить самый благоприятный и безопасный сценарий возвращения в школы.

Теперь председатель профсоюза Кимберли Адамс говорит, что вакцинировать детей сразу же не нужно, однако все учителя и сотрудники школ в целом должны будут до возобновления занятий получить оба укола вакцины, но даже после этого, по её мнению, очные занятия нужно будет проводить только два дня в неделю, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

КЕЙТИ БЕК, корреспондент NBC News: Родители в унисон кричат, что детей надо вернуть в школы сейчас же. Понимаете ли вы хоть отчасти ту фрустрацию, которую они ощущают?

КИМБЕРЛИ АДАМС: Поскольку я сама педагог и у меня есть дети, я понимаю желание вернуть учеников в самую эффективную образовательную среду, и мы знаем, что такой средой является именно очное обучение, но мы просто не можем на данный момент сделать это, обеспечив полную безопасность.

Учителя Вирджинии и ещё 22 штатов будут привиты в рамках первых фаз программ вакцинации. А в свежем исследовании Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) содержится рекомендация вернуться к очному обучению «как можно скорее», ограничив только мероприятия, для которых характерен высокий уровень заражаемости — в частности, спортивные игры в помещении.

КИМБЕРЛИ АДАМС: Пока это просто небезопасно, но в итоге всё изменится, и мы надеемся, что ждать этого момента придётся не несколько месяцев, а всего пару недель.

Однако здесь, в округе Фэрфакс, школы пока открывать не планируют.

Один ученик в сочинении, посвящённом дню Мартина Лютера Кинга, написал: «У меня есть мечта — я хочу, чтобы открылись школы, но поделать ничего не могу». Ну а эти родители надеются, что кое-что сделать смогут.

ЭМИЛИ БИЛАЙЛ, житель округа Фэрфакс, мать: Мы сделаем их голоса громче и прекратим игнорировать их страдания.

Спор, где на одной чаше весов — общественное образование, а на другой — общественное здравоохранение, продолжается.

Кейти Бек, NBC News, Фэрфакс, штат Вирджиния.

Дата выхода в эфир 31 января 2021 года.